В Минусинске юбилейные торжества в первый день посетили более 29 тысяч человек. Фото: МВД

В Минусинске проходят праздничные торжества, посвященные 200-летнему юбилею города. И, по данным краевой полиции, в первый день 19 августа мероприятия на 5 площадках города посетили более 29 000 человек.

За безопасность гостей отвечали 430 человек, из них 307 сотрудников органов внутренних дел Красноярского края, а также представители частных охранных предприятий, члены добровольных народных дружин, сотрудники Росгвардии. Нарушений общественного порядка на мероприятиях не допущено.

За безопасность гостей отвечали 430 человек. Фото: МВД

В полиции отмечают, что минусинцы и гости города с пониманием отнеслись к мерам безопасности. Напомним, что запрещено проносить алкоголь, легковоспламеняющиеся вещества и пиротехнику, колющие и режущие предметы, однозначно – оружие. Также запрещено использование беспилотных летательных аппаратов. Дроны были – но это полицейские дроны, с их помощью правоохранители следили за порядком с воздуха.

- Праздничные мероприятия продолжаются, сегодня на службу заступила новая смена сотрудников. Минусинцев и гостей города ждет еще много интересного, а мы еще раз приглашаем всех на масштабный патриотический фестиваль «Моя Родина - Сибирь»,екоторый пройдет с 12 до 18 часов в Парке культуры и отдыха, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.