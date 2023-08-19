Осталась без квартиры и собственных сбережений: 76-летняя жительница Минусинска перевела аферистам 3,8 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

76-летняя жительница Минусинска перевела аферистам 3,8 миллиона рублей. Она осталась с долгами, без квартиры и сбережений. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.

В конце мая 2023 года пожилой женщине позвонил «‎сотрудник банка» и сообщил, что мошенники вот-вот снимут все ее накопления со счета и даже могут продать ее квартиру. Потерпевшую убедили перевести 210 тысяч рублей на некий «безопасный» счет. Но на этом дело не закончилось.

На протяжении двух недель лже-сотрудник банка внушал, что для спасения квартиры требуется совершить фиктивную сделку по ее продаже. Он даже смог передать через курьера липовые документы от имени Центрального банка. Мошенник сказал пенсионерке приехать в агентство недвижимости, а реальную причину продажи собственного дома называть запретил. Риэлтор даже не поинтересовался, зачем женщина совершает подобную операцию. Бабушку никто не остановил. Договор купли-продажи был оформлен без каких-либо проблем. Покупатель нашелся быстро.

Квартира продана. На руках жертвы оказалось 3,3 млн руб. Эти деньги ушли на карту злоумышленников.

Позже негодяи потребовали с женщины госпошлину в 330 тыс. руб., чтобы «средства можно было вернуть». Она перевела их частями - 150 тысяч из своего кармана, а все остальное заняла у друзей и знакомых.

Спустя некоторое время пострадавшая поняла, что осталась ни с чем и обратилась в правоохранительные органы.

- Граждане, будьте внимательны, не дайте обманывать себя и окружающих. Запоминайте, как действуют преступники, — добавили в ведомстве.