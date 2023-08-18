Главной темой Минусинского инвестиционного форума стало развитие малых городов

В Минусинске обсудили инвестиционные программы развития малых городов. Фото: Александр Черных, krskstate

Минусинск – один из тех малых городов, который вызывает интересы представителей бизнеса своей инфраструктурой и уровнем развития культуры. Этот факт отметил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, выступая на пленарном заседании VI Минусинского инвестиционного форума «Инвестиции в малые города России».

Пожалуй, символично, что форум проходит в преддверии празднования 200-летия образования южного города (так называют его жители Красноярского края). Минусинск показал себя так: современный, развивающий и при этом помнящий свою историю.

МИФ-23 собрал более 400 участников, в числе которых представители органов власти и государственных институтов развития, экспертного, научного, делового предпринимательского сообщества, главы малых городов. Прибыли делегации из дружественных стран – Белоруссии, Киргизии, Монголии. По словам руководителя Красноярского края Михаила Котюкова, форум стал самым представительным за всю историю его проведения.

Итак, пленарное заседание, посвященное вопросам комплексного развития малых городов, стало ключевым событием МИФ 2023. Спикеры обсудили различные аспекты развития и поддержки малых городов и исторических поселений, социально-экономические проблемы, инвестиционную привлекательность, лучшие практики развития и благоустройства.

- Сегодня важно это сохранить и приумножить, чтобы город оставался точкой притяжения не только для юга Красноярского края, но и для многих жителей России и зарубежья. У всех малых городов есть будущее – это люди, живущие здесь, - сказал Юрий Чиханчин.

Когда обсуждали поддержку молодежи, Юрий Чиханчин констатировал: сейчас многие молодые люди желают трудиться на государственной службе, хотят быть полезными своей стране – не важно, в большом городе или малом. Международная олимпиада по финансовой безопасности, которую проводит Росфинмониторинг совместно с другими министерствами и организациями, направлена, в том числе, на формирование кадрового резерва в антиотмывочной сфере, поддержку молодого поколения.

В рамках форума Юрий Чиханчин совместно с Михаилом Котюковым осмотрели выставку, демонстрирующую инвестиционный потенциал региона, институтов развития края, а также малого и среднего предпринимательства Минусинска. Также директор Росфинмониторинга принял участие в «Мозговых штурмах» - там рассматривались вопросы развития инвестиций, поддержки малого и среднего предпринимательства, туризма и другие значимые для Красноярского края темы.