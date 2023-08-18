«Рыжий, голова, как колено. Но душевный!»: пять трогательных историй о Ленине, которые скрывали почти век

Надежда Крупская и Владимир Ленин Фото: Мария ЛЕНЦ

Пылают звёзды на Кремле.

Их свет горяч и неизменен.

Для всех людей на всей земле

Звучит надеждой слово «Ленин»…*

«Архигениально, батенька!» - легкая картавость, лукавый прищур и, конечно, знаменитая кепка. Таким отчеканен Ильич в памяти целых поколений. Настоящий полубог, его культ разрушила перестройка. Сверхчеловек в одночасье превратился в героя мемов. Каким же был Ленин на самом деле? Мы отыскали редкие воспоминания тех, кто знал его другим. Еще не вождем - обычным человеком со своими слабостями.

«Он же памятник!»

Тем более повод есть, круглая дата - 125 лет назад, летом 1898-го, Владимир Ульянов в Шушенском женился на своей невесте, Надежде Крупской.

Надежда Крупская

«Свадьба была в музее. Гуляли всю ночь… Урбан (местный купец-благотворитель – прим.ред.) возил на дрожках вначале его, а потом ее. Поп встречал на паперти с крестом. Платье у Надежды Константиновны двое мужчин в церкви держали – несли по обеим сторонам. А в церковь-то я не попала. Много народу было, дверь захлопнули», - вот как (уже в 1938-м) описывала венчание крестьянка Пелагея Петрова.

Одна неувязка: в 1898 году музея-заповедника в Шушенском не существовало вовсе (его открыли только 7 ноября 1930-го). Впрочем, как и псевдонима «Ленин». Был только ссыльный Владимир Ульянов, ОДИН ИЗ МНОГИХ. Так что всенародных гуляний по случаю его свадьбы закатывать никто не собирался. Их выдумали, когда Ильич – с подачи Сталина – оказался фигурой сакральной.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Живее всех живых

Другое дело – рассказы очевидцев, жителей Шушенского. Они был записаны в 1927-м году Германом Ушаковым, журналистом, ставшим первым биографом Ильича. Еще ДО того, как тот окончательно «забронзовел».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Записи Ушакова пролежали под сукном больше 60 лет. Зачем рушить идеальный образ вождя? Пока однажды очерки не обнаружил в архивах Юрий Волченков, директор дома-музея в Шушенском. Это была удача! Непротокольные заметки были опубликованы в Минусинске уже в наши дни, ограниченным тиражом, 500 экземпляров. До сих пор о них мало кто знает.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Меж тем со страниц рукописи нам открывается совершенно другой Ленин. Еще не миф, живой человек.

- Рыжий из себя такой, голова у него, как колено, вот только здесь волосики. А так душевный мужик, - вспоминал Аполлон Зырянов, хозяин первой квартиры Ульянова в Шушенском. - Сначала был бодр и весел. Завел знакомство со стариком Стульдинским, играл с ним в шахматы. Потом переменился, заскучал. Лежит, ничего не делает. Что такое? Оказалось, скучает по невесте своей, которой не разрешают к нему приехать. Чтобы отвлечь, предложил поехать с ним на пашню. Он согласился.

Кольца из пятаков

Спустя год – весной 1898-го – Наденька все-таки приехала. Вместе со своей матерью Елизаветой Васильевной. Сначала поселились у Зырянова, потом перебрались в дом Прасковьи Петровой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ему 28, ей 29, оба революционеры, атеисты. Тем не менее они венчались. Других вариантов просто не было. Крупскую определили в ссылку в Уфимскую губернию, Ульянова – в Енисейскую. Последовать за любимым в Сибирь ей дозволили, но при условии - официальный (то есть церковный) брак. 10 (или по новому стилю 22 июля) они поженились в Петропавловской церкви Шушенского.

… Вместо дорогих золотых колец обменялись самодельными. Их отлил из пятаков один из ссыльных, друг жениха. Незатейливые украшения, напоминающие о самой счастливой их поре, Надежда Константиновна будет хранить всю свою жизнь.

Петь стеснялся

Прасковья Мезина, прислуга семьи, 18 лет:

- Как сосватались, не знаю. Письменно, что ли. Под ручку взялись да бережком в церковь пошли. Надежда Константиновна хороша тогда была собой, бела, коса длинная…

Год и десять месяцев я у них жила. За 4 рубля в месяц. Уважительные были господа, хорошие, лучше некуда. Помню, пришла я, это, к ним. Комнату мою показали. Ладно. Вот ночь настает. У нас, известно, по деревенскому обычаю, в избе все вместе, толкотня. Да еще вот у нас как бедно да семья большая. Ну, а тут одна, страшно это мне. В большой комнате Елизавета Васильевна спит. Вот это, я взяла да и постелилась у порога. Чтоб мне ноги-то видать было, так веселее. Заснула у порога, и руку на порог положила. А Владимир Ильич в кабинете занимался. Вот ночью как пошел он, не думал, конечно, да и ступил мне на руку. Как он отскочит! Что такое, почему Паша на полу валяется? Думали, беда какая. Потом, как узнал, что у меня кровати нет, велел завтра же сделать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

…Владимир Ильич охоч был до смеха. Бывало, руки назад, по комнате ходит и хохочет. Здоров был хохотать. Однажды на охоте косача добыл. Посадил его на березу, укрепил, чтобы не упал, и стал других косачей ждать. Вдруг идет по тому месту Оскар Александрович (друг – прим.ред.). Глядит, косач на березе сидит, а Владимира Ильича не заметил. Давай он к тому косачу подкрадываться. Подкрадывался, подкрадывался, хлоп в него из ружья. Глядит, не попал – тетерев как сидел, так и сидит. (Известно, что тетерева после выстрела, если не видят охотника, обычно не улетают). Давай скорее перезаряжать. Торопится, боится, кабы косач не улетел. Зарядил, нацелился – хлоп – не попал опять. Опять заряжает, поближе подполз, опять стрелил, а косач сидит себе да сидит. Раза четыре, говорили, стрелял – пока перья из косача не посыпались. Что такое, думает, что за притча такая. Подходит к косачу, а тут Владимир Ильич под кустом лежит, за живот от смеху держится.

…Петь тоже любил, только стеснялся. Как все уйдут, начинает: «Дружно, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе…». И как только входит кто, не поет. При людях – ни…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Налим тебе за пазуху

Петр Строганов, товарищ по охоте и рыбалке:

- Поехали мы однажды налимов ловить. Ну, приехали, уды разоставили, чай скипятили. Попили чаю, уды посмотрели – нет ничего. Посидели еще, о том о сем покалякали, еще раз уды посмотрели – опять ничего. Тогда они у меня, товарищи мои, Стародубцев и Ульянов, спать улеглись. А я уды караулю. Не думай, нет, я на рыбалке не сплю. Вот они уснули, а я похаживаю. Походил, покурил – караулю. Потом посмотрел уды – есть один. Да такой – фунта на три. Добыл я его, подхожу к костру. Спят мои товарищи. Что бы такое, думаю, сделать? Сначала думал Стародубцеву налима подложить. Тот пужливый, да никак не подберешься к нему – завернулся в шубу, как в мешок. А Владимир Ильич – рядом на подстилке, сверху полушубком прикрыт. Я это, полу-то у полушубка потихоньку, потихоньку поднял да налима туда и сунул. А сам скорей с другой стороны костра лег да лежу, будто сплю, а сам одним глазом подглядываю. Сначала ничего, а потом как всковырнется мой налим да Владимиру Ильичу под рубаху – мокрый, холодный. Тот вскочил – ой, ой! Думал, змея. Смеху было…

На дичь не жадный

Иван Ермолаев, спутник на охоте:

- Мы много раз за утками ездили, а то и за дупелям, за бекасам, зимой – за куропаткам. Бывало, скажу ему: «Что это вы, Владимир Ильич, к дичи так подходите, не подкрадываетесь, ведь птицу пужаете». – «Ну, ничего, – говорит, – эта улетит, другую найдем». Нисколь на дичь не жадный был. Но стрелял ничего, только не шибко видел… Как зимой за куропаткам ходили… Вот спугнем. Взлетят это они и, как следует, сядут недалече. А они белы и снег белый – отличить, действительно, трудно. «Вон, – говорю, – Владимир Ильич, вон они!» «Ничего, – говорит, – Иван Осипатович, не вижу, ажно глаза режет». Снег, действительно, такой белый, что глядеть на него – слезу вышибает. А куропатки только вот так головки высунут и глядят, разглядеть их на снегу трудно…

Фото: Мария ЛЕНЦ

Коня сделал сам

Анна Кудум, соседка, ее маленького сына Мишу Ильич очень любил:

- Игрушек ему накупили, книжек… Запряжет Лизавету Васильевну вместо лошади, вожжи в руки даст да погоняет. А то на палочке, как на коне, скачет. Поехал однажды в город Владимир Ильич и коня ему такого купил, деревянного. Привез да у себя в кабинете спрятал. Потом Мишунечку позвали. А у Мишунечки тоже лошадь была. Из палки ему Владимир Ильич сделал. И место для нее за дверью было – «конюшня». Владимир Ильич взял эту палку и унес. А потом и говорит: «Ты, Мишуня, посмотри, не убежала ли твоя лошадка из конюшни». Тот посмотрел, назад идет. «Убежала», – говорит. А Владимир Ильич ему: «Ты пойди поищи, может недалеко убежала». Пошел Миня искать. Как в другую комнату вышел, Владимир Ильич коня-то нового в «конюшню» поставил и кричит: «Минечка, конь вернулся, сено ест!» Тот прибежал, как увидел, остановился так, ручки сложил и глядит.

(* из стихотворения Михаила Дудина)

СКАЗАНО

Полина Савченко, заведующая научно-экспозиционным отделом музея-заповедника «Шушенское»:

- У всех отношение к Ленину разное. Среди людей старшего поколения есть даже культ личности, обожествление. Посетители среднего возраста, выросшие при перестройке, наоборот, спрашивают: «Где у вас тут тиран и убийца проживал?». А молодежь, это чистый лист, совсем ничего не знает о Ленине. Поэтому мы строим свою экскурсию строго на фактах, с опорой на источники. Без выдумки и оценок.

Говорим, что это глыба, великий человек - с особенной судьбой. Действительно, ссыльных в Шушенском тогда было больше 300. Судьбы некоторых сложились трагически: люди падали духом, спивались, кто-то даже наложил на себя руки.

Так что ссылка не была курортом никогда. Сам Ленин зарабатывать не мог, существовал на пособие - 8 рублей. На наш деньги – это прожиточный минимум. Благо, ему помогала обеспеченная семья.

Тогда как многие жаловались на нужду. У того же ссыльного Яна Проминского, который жил неподалеку, было пятеро детей, их нужно было прокормить. И Ленин с Крупской помогали этим ребятишкам.

Кроме того, он умудрялся здесь работать. За три года написал 30 произведений. Изучил горы литературы, публиковался. Только в работе «Развитие капитализма в России» сделаны ссылки на 600 источников, огромный пласт литературы, которую он перелопатил. И это в нашей глуши!

Вел переписку, сплотил вокруг себя соратников. Его энтузиазм, эрудиция, работоспособность действительно впечатляют. И посетители за два часа экскурсии, бывает, меняют свое мнение, проникаются. Негативное отношение к Ленину, скорее, уходит.

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