Алексей Додатко в рамках партийной акции «Родительская приемка» посетил школу №23

Секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного собрания Алексей Додатко накануне, 17 августа, посетил красноярскую общеобразовательную школу №23. В инспекции также приняли участие заместитель председателя Красноярского горсовета Андрей Козиков, руководство школы и родители.

Напомним, в рамках ежегодной партийной акции «Родительская приемка» депутаты всех уровней вместе с представителями родительских комитетов проверяют готовность школ к новому учебному году. При проведении проверок особое внимание уделяется состоянию школьных территорий, качеству проведённых ремонтных работ в школьных зданиях, соблюдению норм безопасности, состоянию школьных спортивных площадок и их нормальному функционированию.

Участники мероприятия осмотрели пришкольную территорию: стадион, волейбольную и баскетбольную площадки на улице, посетили спортзал и столовую, класс ДПИ, холл с арт-зоной, хореографический и компьютерный класс, кабинет технологии. Также партийцы и родители посетили музейный уголок и библиотеку. Образовательное учреждение было построено в 1968 году, но до сих пор находится в очень хорошем состоянии.

«Дочь - выпускница этой же школы, я и сама являюсь выпускницей этой школы, и муж. Вся семья в стенах этой школы выросла. Изменения, конечно, за годы произошли к лучшему, все совершенствуется, меняется. Посмотрите, какая сейчас красота. У нас цветы, уютная атмосфера. Когда мы заходим в школу, чувствуется особое тепло, комфорт, тех стен, которые дают развитие детям, именно здесь, в стенах этой школы дети проводят большую часть времени. Это школа, в которой хочется жить и работать», - поделилась мама семиклассника Вероника Киткова.

Этим летом капитально отремонтировали пришкольный спортивный стадион и уложили газон. Участники приемки отметили, что после благоустройства школа стала настоящим центром притяжения детей со всего микрорайона. На обновленном стадионе занимаются не только ученики школы, но и дети со всех ближайших дворов. Для взрослых здесь также регулярно проходят спортивные мероприятия, расположенный здесь спортивный комплекс находится в открытом доступе для всех жителей.

«На нашей спортивной площадке мы произвели полную замену покрытия. Этим мы занимались два месяца, и буквально две недели назад у нас состоялось открытие этой площадки. Школа полностью укомплектована видеокамерами, как внутри, так и снаружи. То есть, фактически каждый метр в этой школе под контролем видеокамер. Помимо этого, поставлены магнитные замки на входной группе. Теперь, когда ребята будут приходить, у каждого будет свой чип. Система пропуска у нас тоже остается. Внутри школы произведена покраска, починка. Это очень важный момент, чтобы ребята пришли на первое сентября в светлую, красивую, обновленную и чистую школу. Произведена точечная замена компьютерного оборудования в классах информатики, столов и оборудования по различным кабинетам», - рассказал директор школы Антон Николаев.

По итогам осмотра участники приемки высоко оценили готовность школы к учебному году, приемку школа прошла.

«Большое количество школ в крае требует более серьезного вмешательства, поэтому у нас реализуется федеральная программа по капитальному ремонту школ. В этом году у нас в крае «капиталят» 44 школы по всему краю - от краевой столицы до отдаленных сельских территорий. Важно, чтобы к первому сентября те школы, в которых идет глубокая реконструкция, капитальный ремонт - были готовы. Четыре новых школы сейчас строится в Красноярске – в мкр Солнечный, мкр Северный, на Взлетке и в Железнодорожном районе. И действующие школы тоже необходимо привести в соответствие. Это задача, как говорится, со звездочкой. Нам важно накануне учебного года вместе с родителями, в режиме родительского контроля - максимально заинтересованного и непредвзятого - посмотреть все школы. Посмотреть, что еще можно успеть сделать, если это требуется», - отметил Алексей Додатко.

«Учреждение находится в надежных, крепких руках. Молодой директор, полтора года здесь работает. У него здесь молодежь, родительский комитет, все педагоги на местах. Все хорошо. Спортивная площадка расписана поминутно. Школа полностью готова. И все школы Свердловского района прошли приемку к новому учебному году», - рассказал заместитель председателя Красноярского горсовета Андрей Козиков.

Отметим, приемка школ в рамках Народной программы партии ведется по всему краю, завершится она к 1 сентября. Вся собранная информация будет передана руководству партийного проекта «Новая школа», в профильные министерства и ведомства.

Фото: предоставлены региональным отделением партии.