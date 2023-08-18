В честь погибшего в Норильске главы МЧС Евгения Зиничева выпущена почтовая марта

В честь погибшего в Норильске главы МЧС Зиничева выпущена почтовая марта. Фото: МЧС

В честь погибшего на севере Красноярского края главы МЧС Евгения Зиничева почта России выпустила марку. На марке рядом с портретом министра изображен водопад, который унес его жизнь, медаль «Золотая звезда» и вертолет – как один из символов работы спасателей.

Почтовая марка входит в серию «Герои Российской Федерации». Конверты первого дня погашены в почтовых отделениях Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Самары, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Напомним, что трагедия случилась 8 сентября 2021 года. В Арктической зоне проводились масштабные межведомственные учения. Евгений Зиничев, съемочная группа МЧС медиа, их коллеги, планировали съемки учебного фильма МЧС. Они вылетели на плато Путорана, чтобы осмотреться и подобрать место съемок для одного из эпизодов. Вместе с ними был и Александр Мельник, известный российский режиссер, снимавший ранее в этих же местах «Территорию». Александр Мельник сорвался с обрыва и упал вниз, Евгений Зиничев бросился за ним – спасать. Но погибли оба.

Нынешний глава МСЧ Росси Александр Куренков отозвался о своем предшественнике:

- Евгений Николаевич был ярким примером мужества, самоотверженности и беззаветного служения Отчизне олицетворял собой лучшие качества русского офицера: преданность Родине, честность, принципиальность, твердость характера, настойчивость и высокий профессионализм.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Евгению Зиничеву было присвоено звание Героя России посмертно.