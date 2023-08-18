Акулы срезали рыбу прямо с крючка: семья из Красноярска встретилась со стаей хищниц во время рыбалки на Сахалине

Акулы съедали половину улова. Фото: Борис РЯБЧЕНКОВ

Красноярцы Сорокины – заядлые путешественники. Побывали вместе с детьми во многих популярных туристических странах, объездили пол России. Но любимым местом для отдыха у них остается остров Сахалин. Каждая поездка – сплошные приключения. Чем они только на Дальнем Востоке не занимались: морских ежей собирали, крабов ловили, в открытом море плавали. В этот раз сибиряки испытали настоящий адреналин во время рыбалки – встретились практически нос к носу со стаей… акул. О своих впечатлениях после «свидания» с хищницами с «Комсомольской правдой-Красноярск» поделился глава семейства – Денис.

ПОД ТОНКИМ РУКОВОДСТВОМ

Представьте: раннее утро, туман, небольшая лодка с мотором, рыбацкие снасти, всплески волн. Красота! Семья Сорокиных вместе с рыболовным гидом Борисом Рябченковым отправляются в открытое море, чтобы наловить себе рыбы к обеду.

- На Сахалине рыбалка с гидом одно из самых популярных развлечений. Можно, конечно, и самостоятельно – но с гидом гораздо проще. Он вывезет на рыбное место, подскажет, что можно ловить и есть, а что лучше не нужно. Проведет экскурсию, познакомит с разными видами рыб. Интересно будет даже тем, кто ни разу не держал удочку в руках. Мы рыбачили здесь в таком формате впервые, - рассказывает Денис.

И действительно, интересно было даже детям – дочери Варваре и сыну Артему. Пока старшая с завидной для многих взрослых регулярностью вытаскивала окуня за терпугом, младший разглядывал подплывающие стаи минтая, следил за уловом папы и знакомился с новой ему фауной.

Фото: Борис РЯБЧЕНКОВ

СРЕЗАЛА РЫБУ ПРЯМО С КРЮЧКА

Рыбалка шла своим чередом, когда внезапно…

- У нас освободилась одна удочка. Варвара и Галина (жена Дениса – прим.ред.) немного подустали – вытаскивать за раз по 2-3 крупные рыбехи довольно сложно. Борис рассказывал, что обычно он с гостями сам не рыбачит – забот хватает. Но тут грешно не взять удилище в руки. Поймал довольно крупного минтая, начал его вытягивать, и достал только голову. Тело рыбы было аккуратно «срезано» чьими-то зубами, - вспоминает Денис.

Акулу в тот момент увидеть не получилось, она нагло подъела пойманную рыбу далеко от лодки. Но дальше…

- Борис вновь взялся за удочку. Поймал что-то очень крупное, рыба шла тяжело, снасти сильно прогибались. Всем было интересно, попробует ли акула «отжать» улов или все-таки отдаст его нам? Как говорил Борис, у него с акулой «пищевая конкуренция» - он ловит рыбу, акула ловит рыбу. Но акуле проще съесть его улов, чем пытаться поймать свою. Поэтому мы ждали, что она еще покажет себя – и дождались.

КАК В КИНО

Внезапно гид закричал: «Ой, что это там? Это акула! Прямо под нами акула!».

Дерзкая 2,5-метровая хищница подобралась очень близко к лодке, разглядеть её можно было во всей красе. Пока она отжимала пойманную треску, семья Сорокиных любовалась обитательницей Охотского моря.

- Описать свои эмоции и эмоции детей очень сложно – это действительно невероятно. Так близко увидеть живую акулу, которая у тебя из под носа уводит рыбу… Мы думали, что так бывает только в кино. Восторженные глаза детей, их радость от встречи – незабываемо. Страха у меня за ребятишек не было – Борис нам пояснил, что здесь летом водятся тихоокеанские сельдевые акулы, которые не лакомятся людьми. Поэтому такие встречи абсолютно безопасны.

Но это оказалась не последняя встреча с акулами – буквально через несколько мгновений за рыбу с хищницей пришлось повоевать уже Денису.

- Там, видимо, рядом была стая, охотившаяся за минтаем. Потому что та акула, которая пыталась срезать мою рыбу, была самой большой – под 3,5 метра. Борьба с ней была напряженная, удержать удочку было очень сложно, тянула как ненормальная просто. Потом в один момент будто ничего на крючке нет – легкость. Значит победила и съела рыбку. Адреналин играет, дети от удивления что-то вскрикивают, снасти упираются – очень круто!

После всех полученных впечатлений Сорокины вместе с гидом оправились на берег жарить пойманную рыбу. Разговоры про морских хищниц не утихали еще очень-очень долго.

АКУЛЫ – ЭТО ОБЫДЕННОСТЬ

После разговора с Денисом, «Комсомолка» решила связаться с его 37-летним гидом Борисом Рябченковым, чтобы узнать, насколько часто гостям его рыбалок встречаются акулы и всегда ли эти встречи безопасны?

- Я рыбачу в водах Сахалина с раннего детства, помню еще тот момент, когда отец работал рыболовным гидом – страсть к этой работе у меня от него. Оглядываясь на свой опыт могу сказать, что акулы у нас – это обыденность. Они пожирают улов, портят снасть, не более того. На лодки они просто так не нападают – я таких случаев в наших водах не встречал. Каждая встреча с акулой - это очень зрелищно и эмоционально. Смесь восторга и досады за оборванный дорогой пилькер, ведь без вашего улова она не уйдет. Если вести себя адекватно, в рамках здравого смысла – то хищница не нападет. Не нужно при её появлении пытаться лупить её снастями, веслом или чем под руку попадется – тогда все точно пройдет хорошо.

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