«Бабушка, ну зачем же вы свои деньги отдаете мошенникам?»: молодой таксист из Хакасии защитил женщину от аферистов

Скриншот: видео полиции Хакасии

20-летний таксист из Хакасии защитил пожилую женщину от телефонных мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Все случилось в конце июля 2023 года. 83-летней бабушке позвонил «‎полицейский» и сообщил, что по вине ее внучки произошло серьезное ДТП. Злоумышленник работал по известной схеме: потребовал с женщины крупную сумму денег для урегулирования вопроса. Иначе будет хуже. Испуганная жительница Хакасии собрала 100 тысяч рублей, упаковала их и передала таксисту. Им оказался Айдаш, который время от времени подрабатывает частным извозом и доставкой продуктов на дом. Казалось бы, просто пришел очередной заказ, но в этот раз все было иначе: парня смутил встревоженный вид женщины.

Скриншот: видео полиции Хакасии

Айдаш сел в автомобиль, рассказал своему другу об этой странной ситуации. Позже таксист решил проверить содержимое пакета, в котором оказались деньги. Молодой человек понял, что его клиентка стала очередной жертвой телефонных мошенников и принял единственно верное решение – вернуть все обратно.

Когда он снова появился на пороге квартиры женщины, его уже ждали и внучка, которая, конечно, в аварию не попадала, и сотрудники полиции. Пакет с деньгами Айдаш отдал владелице со словами: «Бабушка, ну зачем же вы свои деньги отдаете мошенникам?».

Скриншот: видео полиции Хакасии

Стражи порядка оценили неравнодушный поступок абаканца и вручили ему благодарственное письмо. Анна Карпенко, внучка пенсионерки, также поблагодарила Айдаша. Она выделила его честность и пожелала, чтобы молодому человеку встречались только хорошие люди.