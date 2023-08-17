В Красноярском крае задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю

В Красноярском крае задержаны два человека, которые планировали подрыв станций связи в Зеленогорске. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает региональный УФСБ.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю

Сейчас установлено, что мужчины планировали осуществить подрыв базовых станций в ЗАТО Зеленогорск. Они хотели препятствовать рассылке уведомлений через портал «Госуслуг» гражданам. Подозреваемые собирались приобрести тротиловые шашки и взрывчатку через третье лицо, но их план не сработал – они были задержаны уже при получении опасного товара.

Фото: УФСБ России по Красноярскому краю

Заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п «а», ч. 3 ст. 222.1 УК РФ и ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.

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