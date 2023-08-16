В Красноярск прилетели 1195 попугаев. Фото: Россельхознадзор

В Красноярск прилетели 1195 попугаев. Не своим ходом, а в качестве ценного груза на самолете. Отправитель находится в городе Ош (Республика Кыргызстан). Получатель – некий индивидуальный предприниматель из Красноярска, который занимается разведением и содержанием декоративных птиц. И наверняка их реализацией.

В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что провели положенный в таких случаях ветеринарный контроль всех пернатых. Среди них, кстати, попугаи волнистые, корелла, неразлучники, розелла, амадины, ожереловые. Сейчас они размещены в специально подготовленном помещении предпринимателя для проведения карантина. За их состоянием будут наблюдать до окончания карантина. При необходимости будут проведены все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.