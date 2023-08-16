В Норильске бушует крупный пожар на заброшенном складе пиломатериалов

Фото: МЧС по Красноярскому краю

В Норильске бушует крупный пожар на заброшенном складе площадью 1 200 кв. м.

Утром о ЧП оперативно доложил Дмитрий Карасев, глава северного города. В своем тг-канале он рассказал, что на улице Октябрьская горит склад с пиломатериалами. Площадь возгорания большая, но, к счастью, пострадавших нет. На месте работают пожарные, ситуация находится под контролем.

Также мэр отметил, что угрозы распространения пламени на жизненно важные объекты нет.

Сейчас временно перекрыт проезд в обе стороны по Октябрьской. Скорее всего, дорога будет закрыта для машин до конца дня.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Чуть позже о происшествии сообщили в МЧС по Красноярскому краю. Они уточнили, что горит неэксплуатируемое здание с гаражом, а предварительная площадь пожара составляет 1200 кв. м.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Пожар тушат 38 человек и 13 единиц техники. Специалисты применяют автолестницу и проливают конструкции с высоты.

К сладу приехали сотрудники полиции. Они осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают беспрепятственный проезд пожарных.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Региональный Роспотребнадзор организовал мониторинг качества воздуха на территории ближайших домов.

Пожар все еще не потушен.