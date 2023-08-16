«Женщина неестественно задрала голову»: кондуктор красноярского автобуса спасла женщину с приступом эпилепсии

Власти Красноярска наградят кондуктора автобуса за спасение пассажирки. Фото: департамент транспорта города

Маршрут № 85 – один из самых продолжительных в Красноярске и постоянно заполненный пассажирами. Кондукторам в салоне приходится крутиться, как белка в колесе – и обилетить, и за порядком следить. Для Юлии Шашковой пятница 11 августа поначалу была обычным рабочим днем. И вдруг…

- Я увидела, как сидящая женщина сильно задрала голову в другую сторону. Неестественно как-то. И сразу поняла: что-то не так, - рассказывает Юлия. Когда-то она проходила курсы для спасателей и сейчас ей это очень пригодилось. Пара пассажиров, сидящих рядом, помогли ей уложить женщину на пол в проходе. И там удерживали, пока не пройдет приступ эпилепсии. Как правило, для физического здоровья в целом он не опасен, но нужно следить, чтобы человек во время приступа не навредил себе случайно, не ударился. Поэтому и приходится держать его.

Обычно приступ длится недолго, вот и в этот раз женщина пришла в себя и поднялась на ноги. Ей предложили дождаться машину скорой помощи, но она отказалась ждать. Сказала что-то вроде, что такое с ней бывает, но все хорошо. И отправилась по своим делам.

Автобус, конечно, в это время сошел с линии. Пассажиры покинули салон с пониманием. Но вскоре поездка продолжилась.

В департаменте транспорта Красноярска рассказали, что действия кондуктора Юлии Шашковой были правильными и грамотными. Неудивительно – девушка ведь мечтала работать в МЧС, проходила соответствующие курсы. И сегодня продолжает изучать в интернете ролики по правилам оказания первой помощи. Вот вам наглядный пример, что у кондуктора тоже могут возникнуть непредвиденные ситуации.

Компания-переводчик подготовила благодарность и премию для Юлии Шашковой. Видео из салона автобуса попало в интернет, его опубликовал «ЧП Красноярск». И подписчики оставили множество комментариев с похвалой в адрес Юлии.