В Красноярском крае в школу пойдут 375 тысяч учеников Фото: Мария ЛЕНЦ

В наступающем учебном году за парты сядут 375 тысяч учеников. Это почти на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Из них 38,5 тысячи – первоклассники, их почти столько же, сколько годом ранее. На подготовку школ в этом году выделено более 4,7 млрд. рублей, из них почти половина – средства краевого бюджета, сообщает министерство образование региона.

А вот еще внушительные цифры: в крае 1038 образовательных учреждений, в которых количество учеников измеряется от полутора тысяч до нескольких человек. На 16 августа муниципальными комиссиями приняты к работе почти все. И почти в половине школ минувшим летом прошел плановый ремонт. В 592 зданиях отремонтировали инженерные сети, столовые, заменили окна. Для 182 школ приобрели металлоискатели, установили видеонаблюдение, восстановили ограждения. Особое внимание было уделено модернизации школьных столовых. В процессе строительства пять сельских школ.

На приобретение новых учебников для школьников из краевого бюджета выделено более 1,1 млрд. рублей. Так что абсолютно все дети с 1 по 11 класс будут обеспечены бесплатными книгами по всем предметам. Кстати, старшеклассники будут осваивать историю по обновленному единому учебнику. Единая программа преподавания истории для учеников 10 и 11 классов предполагает синхронизацию курса: «История России» и «Всеобщая история». В отдельные параграфы войдут темы по обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы. В учебнике для 11 класса появится целый раздел, посвященный специальной военной операции на Украине и присоединению Крыма.

В министерстве образования края работает горячая линия по вопросам незаконных денежных сборов в школах. Если от родителей требуют сдать деньги на приобретение учебников, ремонт класса или школы или другие нужды – можно оставить анонимное сообщение по номеру 8 (391) 221-03-12. В сообщении достаточно назвать населённый пункт, номер школы и класса и кратко описать проблему. Специалисты ведомства будут разбираться в каждом конкретном случае.