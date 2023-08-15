Работа есть: Время новых возможностей

Фото: из архива компании

Сибирский инструментально-ремонтный завод - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Красноярского края. О том, как работается в условиях новой экономической реальности, перспективах развития и о кадрах – в специальном интервью для «Комсомолки» с генеральным директором АО «СибИнстРем» Сергеем Захаровым.

О ПРОИЗВОДСТВЕ

- Сергей Александрович, завод был образован в 1994 году на базе цеха «Крастяжмаша». За почти 30 лет удалось спасти цех, научиться работать в условиях рынка, пройти кризисы и пандемию, преодолевая внешние санкции. Как сейчас работает предприятие?

- Основное направление нашей деятельности – машиностроение и металлообработка. В 90-е годы предприятие работало с многими отраслями промышленности, но с 2000-х установилось тесное сотрудничество с металлургическими компаниями. Это алюминиевые заводы Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей. Сейчас предприятие активно развивается - санкции расширили круг наших заказчиков, и к нам стали обращаться компании добывающих производств, энергетической и транспортной отраслей, которые столкнулись с невозможностью купить расходные материалы либо запасные части у западных партнеров.

Фото: из архива компании

- Способны ли мощности завода закрыть потребности ваших заказчиков?

- «СибИнстРем» - предприятие полного производственного цикла. В нашем распоряжении крупное литейное производство - от изготовления модели до получения отливок из черных и цветных металлов, а также сварочное, механообрабатывающее и сборочное производства. Это позволяет нам самостоятельно производить продукцию практически любой сложности.

- Полный цикл предусматривает широкий спектр квалифицированных сотрудников. Кто работает сейчас на заводе?

- В настоящее время у нас работает около 500 человек. Это представители рабочих специальностей - станочники, сварщики, слесари-сборщики, формовщики и плавильщики, представители ремонтных служб - электрики, сантехники, механики, а также вспомогательный персонал - машинисты кранов, стропальщики, кладовщики, водители. Ну и не будем забывать об инженерном и административном персонале.

Хотел бы отметить тот факт, что на заводе есть и династии: мужья и жены, родители и дети. Считаю, это подтверждение доверия к нам как к надежному работодателю.

О НОВЫХ КАДРАХ

- Получается, что текучки кадров на заводе нет, а есть вакантные места?

- Как у любого развивающегося предприятия, есть потребность в квалифицированных специалистах, которые готовы давать результат уже сегодня. Прежде всего, рабочие специальности - фрезеровщики, токари, расточники, зуборезчики, а также специалисты ремонтных служб - слесарь по ремонту станков, по ремонту электрооборудования. Учитывая растущую потребность в нашей продукции, мы планируем увеличить штат до 2000 работников.

Кроме того, на производстве важно обеспечить преемственность. Поэтому готовы принимать на работу и людей без опыта, недавно получивших профильное образование. Наставничество помогает новичкам быстрее освоиться и начать работать по специальности, развиваться в профессии, открывает карьерные перспективы.

- Какие условия сегодня предлагаете соискателям?

- Сейчас средняя зарплата на заводе выше рыночной, что уже является привлекательным условием. Благодаря официальному трудоустройству наши сотрудники получают заработную плату 2 раза в месяц, могут в течение года сходить в оплачиваемый 36-дневный отпуск, оформить оплачиваемый больничный лист. Есть столовая, где персонал может пообедать, и, кстати, стоимость питания частично оплачивается компанией. Доставка на завод осуществляется служебным транспортом.

Фото: из архива компании

Что важно для карьеры – если сотрудник стремится повысить уровень квалификации и для этого ему необходимо дополнительное образование, компания оплачивает обучение или стажировку. Так что приглашаем заинтересованных в наш отдел кадров. Найдем достойное применение профессиональным навыкам и поможем необходимыми знаниями новичкам. Главное, желание работать, остальное приходит с опытом. Наша команда готова в этом помочь!

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