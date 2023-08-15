Музей энергетики Красноярского края вышел в финал Национальной премии в номинации «Общественное признание»

Фото: vk.com/sgkmuseum

Музей энергетики Красноярского края вышел в финал Национальной премии «Корпоративный музей» в номинациях «Новая экспозиция» и «Лучшие образовательные проекты корпоративного музея».

Энергетика в деталях

Выставочное пространство появилось в Красноярске в 2020 году и было приурочено к 100-летию плана ГОЭЛРО. Музей, открытый при поддержке Сибирской генерирующей компании, расположен на улице Лесопильщиков, рядом со входом на Красноярскую ТЭЦ-2. Первая часть экспозиции рассказывает о становлении отрасли в крае, здесь можно ознакомиться с историческими экспонатами, вторая часть — полностью интерактивная. Экспонаты повествуют о видах энергии, известных человеку, ее преобразованиях, производстве и использовании в повседневной жизни.

Новая экспозиция музея разместилась в трех залах: «Космос» — рассказывает о стихиях и понятии энергии в целом, законе ее сохранения и источниках. «Планета Земля» — объясняет, как человечество научилось использовать энергию для своего блага. «Энергетика Красноярского края» — информирует о том, как регулируется производство тепловой и электрической энергий. На каждом из стендов можно провести опыт, например, разложить белый свет в радугу с помощью призмы или зажечь светодиод собственным дыханием. Потолок во время экскурсии превращается в киноэкран, и над головами экскурсантов разворачиваются картины Большого взрыва, во время которого образовалась наша Вселенная.

С 2022 года Музей выступает площадкой для образовательного проекта СГК «Кулибин», который проходит в формате инженерно-технической игры. На сегодняшний день в нем поучаствовали уже почти 300 детей, а всего за 3 года музей посетили около 3700 человек. Музей энергетики Красноярского края постоянно развивается и уже готовит к сдаче еще один проект с дополненной реальностью.

Фото: vk.com/sgkmuseum

Поддержка красноярцев

Открытое интернет-голосование в номинации «Общественное признание» пройдет с 14 по 25 августа на сайте конкурса. Музей энергетики Красноярского края приглашает земляков поддержать их в номинации «Общественное признание» на сайте Национальной премии (необходимо будет ввести свой номер мобильного телефона).

Имя победителя будет названо в начале сентября в Екатеринбурге. В это время пройдут защита проектов из шорт-листа конкурса и награждение победителей в одиннадцати номинациях. Всероссийский конкурс «Корпоративный музей» проводит НП «Пермское представительство РАСО» в партнерстве с Министерством культуры РФ. Его цель — формирование интереса к научно-просветительскому и промышленному потенциалу страны, развитие межкультурных связей промышленных предприятий и общества. В текущем году в конкурсе участвуют более 70 корпоративных музеев, представлено 160 проектов.

Конкретно

Желающих познакомиться историей развития энергетики родного края ждут в Музее 17 и 18 августа. Записаться на бесплатную экскурсию можно по телефону 89048902353 или отправив заявку на адрес sgkmuseum@gmail.com.