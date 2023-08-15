В Красноярске ограбили цех по пошиву экипировки для бойцов СВО «Золотые руки Ангела»

После погрома в цехе Фото: тг-канал Елены Пензина

В Свердловском районе Красноярска неизвестные наглым образом вломились в цех по пошивке экипировки для бойцов СВО, все там перевернули и ограбили его. Как сообщают в МВД, было вынесено 1500 пластин для изготовления медицинских шин.

«Для нас сейчас это важнее всего: найти и наказать этих подонков, которые украли у наших бойцов на передовой! 1500 заготовок для медицинских шин, 1500 бойцов, которые могли бы получить помощь. Мы делали эти шины сами, отправляли волонтерам в Новосибирск, Челябинск, Мурманск, Пермь…», - цитирует тг-канал депутата Елены Пензиной руководителя цеха «Золотые руки Ангела» Анну.

К счастью для благотворительной организации, которая создала этот цех, швейные машинки неизвестные не тронули. Их попытались унести, но они оказались слишком тяжелые. Поэтому работа по пошиву экипировки не останавливается.

Также Анна отметила, что сейчас их цех располагается в аварийном здании, которое готовится под снос. Там нет отопления, поэтому зиму пережить там будет невозможно. Поэтому они срочно ищут другое помещение, чтобы продолжать помогать бойцам.

UPD: Грабителя, устроившего погром, задержали сотрудники полиции – сообщает депутат Елена Пензина. «КП-Красноярск» запросила комментарий в МВД.