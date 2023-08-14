Вертолет санитарной авиации вылетел из Красноярска в Кутурчинское Белогорье – забрать пострадавших в ДТП туристов

В Красноярском крае перевернулся УАЗ с туристами. Фото: минздрав края

В Красноярске подняли в воздух санитарный вертолет. Лететь пришлось в юго-восточном направлении, в сторону Партизанского района, в глухую горную тайгу. Если по прямой – примерно 150 километров. На борту врачи с высокой квалификацией: совместная бригада центра медицины катастроф и санавиации, а также необходимое оборудование. Все, что было известно на момент вылета – то, что перевернулся автомобиль «УАЗ» с группой туристов, среди которых были и дети. Есть пострадавшие, но каково их состояние, не совсем понятно. В таком случае приходится готовиться ко всякому.

В минувшую субботу 12 августа группа туристов отправилась на «УАЗе» на встречу своей мечте – на Кутурчинское Белогорье. Места неповторимой дикой красоты и энергетики. Довольно несложный маршрут, который по силам туристам без особой подготовки. В последнее время становится все популярнее. Только добраться туда – проблема: дороги как таковой нет, а туристов по предварительной заявке возят туда местные жители на выносливых «буханках».

Около 11 дня водитель автомобиля не справился с управлением, «УАЗ» перевернулся. В результате ДТП так или иначе пострадали все, но хуже всех пришлось молодой женщине и ее несовершеннолетнему сыну. Сотовой связи нет, как сообщить и вызвать помощь – непонятно. Спасла другая тургруппа, которая направлялась по тому же маршруту. У них был спутниковый телефон, по которому связались с сотрудниками МЧС. Те уже передали информацию медикам.

Санитарный рейс осложнялся погодными условиями – была низкая облачность, местами в горах сильные дожди. Но добрались благополучно. На месте к тому времени уже находились коллеги из Партизанской районной больницы, оказали первую медицинскую помощь.

- Благодаря слаженным скоординированным действиям служб МЧС, центра медицины катастроф, красноярской санитарной авиации и администрации Партизанской ЦРБ, туристы, получившие тяжёлые травмы в труднодоступных районах горной местности, были эвакуированы в максимально короткие сроки, - прокомментировали в региональном минздраве.

В Красноярске пострадавших разделили: женщину доставили в краевую больницу, у нее были подозрения на перелом позвоночника. Нейрохирурги провели успешную операцию. Состояние женщины оценивается, как стабильное тяжелое, но в реанимации она не нуждается. Ее сыну также сделали операцию, но в больнице №20 имени Берзона, его состояние также стабильно тяжелое.

По поводу ДТП, случившемся в Партизанском районе, – это уже компетенция полиции.

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