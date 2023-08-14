Зарубить не поднялась рука: мужчина пощадил раненую курицу, и она стала его личным телохранителем

Виктор Бородин и его пернатая питомица. Фото: СГ Зеленогорск.

Не в супчик, а в самое сердце! Удивительная история из Зеленогорска (это в 100 километрах от Красноярска): мужчина по доброте душевной выходил умирающую курицу. А она в ответ принесла ему и яйца – между прочим, отборные! – и славу в интернете. Ко-ко-колоритный сюжет из сибирской глубинки – в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Не птица, а друг

Седой мужчина держит на руках рыжую курицу. Оба во все глаза следят за происходящим на сцене. В первый раз необычный тандем заметили на празднике Дня города. Кто-то снял на видео, оно вмиг разлетелось по каналам и пабликам. С несушкой на концерт, зачем? Вскоре выяснилось: это тот случай, когда курица не птица, а верный друг и даже телохранитель.

В первый раз необычных друзей заметили на концерте в честь Дня города. Фото: Подслушано в Зеленогорске.

Знакомимся. Зеленогорец Виктор Бородин (по образованию художник-оформитель) на пенсии уже 11 лет. Без дела не сидит, мастер! Постоянно подрабатывает, помогая знакомым с ремонтом. В начале мая один из них попросил: «Иваныч, будь другом, забери курицу? Заруби на суп. Сам не могу».

Оказалось, на курочку вдруг ополчились сородичи. Набросились - исклевали, живого места нет. Глянул, а там кровь, перья, все вперемешку. Казалось, она была обречена. Так стало жалко. Зарубить беспомощную птицу не поднялась рука.

- Ну, хоть попытаемся, – вздохнул и пошел в аптеку за антибиотиком. Каким-то чудом умудрился пропоить чуть живую хохлатку. И она выжила! Через пару дней Рябу было не узнать. Начали затягиваться ранки, проснулся аппетит.

А сердобольный Иваныч и рад. Поселил несушку у себя дома, в коробке. Благо семья (жена, дочери и внуки) не против. Копает ей червяков. Хотя подмечает: запросы у «выжившей» вполне себе скромные. Если нет жучков, заглядывается даже на колбаску! Кстати, имя для нее выбрал человеческое. В шутку кличет Татьяной Викторовной.

Даже команды знает

Постепенно Виктор Иванович и Танюшка сдружились. Чтобы питомица не скучала взаперти, стал вывозить ее «на воздух». И теперь «Викторовна» с ним везде. Сопровождает даже на работу. Сама залезает в сумку, и в путь!

- Видели их вдвоём на пляже на реке, рыбачили, - пишут в соцсетях.

- Очень добрый дедушка! Относится с теплом ко всем животным. У меня песик, мы с ними встречались на Кане. И он познакомил мою собаку с курицей Танюшкой. Это было так мило, до слез!

- Часто выгуливает на набережной свою подопечную, разговаривает, она даже команды знает! А другой бы отрубил голову и сварил суп. Так что добро существует. Хорошо, что есть о ком заботиться, пусть даже это и курица.

Неразлучные друзья. Фото: соцсети.

Ну а за добро Татьяна Викторовна платит, как может. Каждое утро выдает Иванычу по одному яичку. Крупному, почти отборному. Их уже больше 50.

- Вот такая она, моя карманная спутница! – смеется он. - Смышленая, забавная, преданная.

В душе орлица

Некоторые не понимают: ну спас и спас, зачем носить птицу с собой? Есть же собаки, кошки. Но, оказалось, куры тоже не так просты.

- Есть у меня одна, очень любит почесушки. Захожу в сарай, она бежит навстречу, садится рядышком, ждет, чтобы взяли на ручки и почесали (Наталья Лесничих).

- У меня у старшего сына любовь к курочка и петухам. Таскается с ними, гладит, у всех имена. А коты и собаки ему неинтересны. Так что каждому свое (Таня Краснова).

- Я знала слепую бабушку, у которой курочка была вместо сторожевой собачки дома. Чужих не пускала в дом, поднимала шум. К бабушке ластилась, как кошка. По расписанию несла яйца. Где попало не гадила. Все культурно, чисто. Жили душа в душу. И вообще, животные чувствуют хороших людей. Даже не знаю, кому больше повезло, мужчине или курице. Они нашли друг друга (Татьяна Касьянова).

Как оказалось, обычная несушка тоже может стать другом. Фото: СГ Зеленогорск.

По словам Виктора Ивановича, характер у несушки ого-го! С домашними сама нежность, но чужого, если что не по ней, может и клюнуть: «Курочка боевая, настоящая орлица».

- Как-то столкнулись с Виктором в банке. Пока говорили, Татьяна спокойно сидела в закрытой сумке, - вспоминает зеленогорка Лариса. – Но стоило ему отойти, тут же высунула голову и давай говорить ему что-то на своем, курином. Даже не думала прятаться, а следила за хозяином. Ко-ко-ко, не ходи ты далеко. Прямо не курица, а личный телохранитель!