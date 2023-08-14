«Золотой запас Сибири» показал себя всей России. Фото: музей ГЕОС

Благодаря поддержке золотодобывающей компании «Полюс» участие в главном геологическом событии страны приняла команда юных геологов из Красноярска. Вместе с наставниками ребята недавно вернулись из Татарстана. Впечатлений – огромное количество, в портфелях – грамоты и призы. Они только что успешно приняли участие в XIV Всероссийской открытой полевой олимпиаде, которая завершилась в Альметьевске. Десять насыщенных дней, где интеллектуальные соревнования чередовались с практическими квестами.

В соревнованиях по геологическим дисциплинам соревновались 40 команд из разных регионов страны и ближнего зарубежья. В красноярскую команду вошли восемь ребят, подготовленных в Школе юного геолога музея GEOS. Для команды действующего состава и ее наставников это был первый опыт участия в соревнованиях такого уровня, но ребята достойно представили наш край.

Фото: музей ГЕОС

В общекомандном зачете красноярцы заняли почетное 17 место. И это очень достойный результат. Обратите внимание: в дисциплине «Полевая стоянка» - 6 место, «Шлиховое опробование» - 6 место, «Фотография» - 5 место, «Рисунок» - 6 место. А еще были такие, как «Геологический маршрут», «Геологический разрез», «Минералогия», «Гидрогеология», «Радиометрия» и другие. Во всех дисциплинах показали глубокие знания и умения.

Никита Денисов, ему 17 лет, занимается в школе геолога 6 лет. В мероприятии такого уровня принял участие впервые.

- Приятно было, когда меня пригласили. Конечно же согласился, не раздумывая. Наша команда, восемь человек, представляла Красноярский край. А вообще в Альметьевске собралось около 450 человек со всей страны. Мне понравилась превосходная организация. Десять дней были максимально наполнены: квесты, конкурсы, общение, встречи. Новые знакомства – это очень важно. Такое ощущение, что собрались все свои, все в теме и на одной волне – все умницы и умники, веселые, нескучные.

Конечно же, вопрос Никите: последний год школы остался – уже принял решение, куда будет поступать на следующий год? Учитывая, что за плечами шесть лет занятий в Школе юного геолога? Парень без колебаний отвечает: конечно – уже готовится на геофизику в Сибирский федеральный университет. Ему нравится сейсморазведка.

Директор музея ГЕОС Юлия Мансурова, она же руководитель команды и главный организатор, переживала за каждого из своих подопечных. И в целом то, чем она сейчас занимается – в высшей степени забота о будущем ребят:

- Дополнительное геологическое образование крайне важно для всех детей, которые мечтают связать свою будущую жизнь и карьеру с недропользованием. Не секрет, что в школьной программе наука о земле представлена обобщенно. Специализированная подготовка к успешной учебе в геологических вузах начинается с таких вот кружков и клубов любителей геологии. Их на самом деле немного, но у нас в стране есть целое детско-юношеское геологическое движение под патронажем крупных компаний отрасли. Они стремятся поддерживать таких детей, потому что отрасль нуждается в квалифицированных молодых сотрудниках, которые будут развивать ее, делать высокотехнологичной.

Фото: музей ГЕОС

Сегодня геология, добыча и переработка богатств из недр земли – одна из самых передовых отраслей, в ней используют современные технологии. Это и сверхточные исследования, и съемка из космоса, и 3D-моделирование. То есть далеко ушли от образа «борода – молоток – свитер». Но романтика профессии осталась.

Ребята знают, что здесь еще можно сделать научные открытия и они могут вписать свое имя в летопись мировой науки. И стать одним из тех, кто продвинул геологию вперед.

- Что касается олимпиады: она позволяет столкнуть лбами – в хорошем смысле – ребят, чтобы они померялись силами, попрактиковались в дисциплинах, в которых они видят себя в дальнейшем, - рассказывает Юлия Мансурова. – Это способ детям объединиться – они видят, что их много, какое значение придают взрослые их увлечению. Традиционно 30 детей, которые показали себя в индивидуальном зачете в разных дисциплинах, получают приоритет для поступления в геологические вузы.

Сама по себе олимпиада – грандиозное событие, она длится не менее полутора недель. Это полевая олимпиада, соревнования проходят не в кабинетах. Она емкая по содержанию. В ней, помимо испытаний по 11 дисциплинам и 4 конкурсам, была и научная конференция, в которой ребята делали доклады по своим научным исследованиям.

Фото: музей ГЕОС

- Нам всегда нужна помощь недропользователей. Когда мы готовили детей к олимпиаде, нам помогала компания «Полюс». На самом деле эта компания – титульный партнер школы, много лет поддерживает профориентационную программу. Наши дети ездили в Альметьевск под лозунгом «Золотой запас Сибири». Во всех смыслах.

В школе юного геолога при музее GEOS занимаются около 60 ребят. Но это не предел, могут и больше принять. Нужно только решить вопрос с помещением для занятий, создать специализированные классы.

Финальный вопрос: зачем это все нужно? Для того, чтобы воспитывать высококвалифицированные кадры для нынешних успешных компаний. Это нужно, чтобы молодежь чувствовала себя хозяевами своей земли и заботилась о ее будущем благополучии. Ведь такие образовательные и просветительские проекты закладывают в подростках ответственный подход к зеленой повестке.