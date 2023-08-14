Через мощные дождевые фронты: хакасские спасатели вывезли из глухой тайги пациента с аппендицитом

В Хакасии на вертолете экстренно эвакуировали из тайги мужчину с аппендицитом. Фото: МЧС

Сигнал бедствия прилетел из глухой тайги на юге Хакасии – из Таштыпского района. На базе «Горячий ключ» заболел мужчина. Самостоятельно решить проблему на месте нельзя – по всем признакам у него аппендицит. А это значит, что нужно реагировать на это срочно: на операционный стол. Даже если кажется, что боль прошла и вроде как человеку полегчало.

- Автомобильных дорог в тех районах нет, местность горно-таежная, труднодоступная и единственный способ добраться до места происшествия - пройти почти двести километров по руслу реки от Абазы, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского МЧС.

В пути врач поддерживала пациента. Фото: МЧС

Или…

Спасатели приняли решение: нужно поднимать борт. В дорогу собирались по полной. Хотя и знали, что летят на базу, но с собой взяли все необходимое – полные рюкзаки с оборудованием. Как говорится, на всякий экстренный случай. С ними – медик.

Путь до «Горячего ключа» оказался непростым. Ми-8 пришлось преодолеть несколько мощных дождевых фронтов. Однако наши пилоты в очередной раз подтвердили свою высокую квалификацию. Борт в кратчайшее время прибыл на место назначения, забрал больного и доставил в Абакан. Мужчина и сам держался молодцом. Спасатели сообщили, что сейчас его жизни ничто не угрожает.

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