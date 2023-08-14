В Красноярске состоится премьера фильма о партизанах Степно-баджейской республики. Стоп-кадр видео

В Красноярском Доме кино состоится премьера фильма «Степно-Баджейская партизанская республика». Это реконструкция событий, прошедших более ста лет назад на территории современного Красноярского края. И сняли его энтузиасты – артисты народного театра «Сибирячок». Проект удалось реализовать благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, Красноярскому краевому краеведческому музею и Союзу отцов Красноярского края.

Сюжет фильма переносит зрителя в декабрь 1918 года. В селе Степной Баджей (Манский район), в тылу армии генерала Колчака, контролировавшего Сибирь, появилась самопровозглашенная красная партизанская республика. Восставшие вели отчаянную борьбу и сопротивлялись колчаковцам до 1919-го года. Эти несколько месяцев прошли в интригах, сражениях и жестоких потерях с обеих сторон.

По информации Дома кино, в съемках фильма приняли участие более 500 подростков и молодых людей из разных уголков Красноярского края. Подготовка к нему заняла долгое время. В течение года энтузиасты провели более 10 музейных погружений в экспозициях Красноярского краевого краеведческого музея и более 12 выездов, к местам боевых действий периода существования партизанской республики, снимая массовые сцены для фильма.

Итак, показ состоится 15 августа в большом зале Дома Кино. Начало в 15:00. Вход свободный.