В Дивногорске на ребенка упал столб с баскетбольным кольцом

Фото: прокуратура Красноярского края

В Дивногорске мальчик получил серьезные травмы из-за падения столба, на котором крепилось баскетбольное кольцо. 12-летний юноша играл в баскетбол в сквере «Строителей» – в какой-то момент он забросил мяч в кольцо и повис на нем, однако эффектный финт оборвал столб, на котором крепился щит – он внезапно обломился и вместе с мальчиком упал на землю.

Как рассказали следователи, конструкция упала на мальчика – удар всем весом пришелся на голову. Ребенку вызвали скорую, его доставили в больницу. Там его осмотрели врачи и отпустили домой.

Известно, что мальчик родом из Красноярска, в Дивногорске он гостил у бабушки. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

В сквере «Строителей» сейчас работают правоохранительные ведомства: проверку проводят СК, полиция и прокуратура. В прокуратуре сообщили, что опора баскетбольного кольца была сварена непрочно, а ремонтные работы на спортивном объекте были завершены совсем недавно.

– Сквер «Строителей» был принят в эксплуатацию в начале августа этого года. Так же полицейскими предварительно установлено, что конструкция с баскетбольным кольцом была поставлена подрядчиком в готовом виде, – добавили в полиции.