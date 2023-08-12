«Лидеры России» предложили варианты решения проблемы кадрового дефицита в Красноярском крае

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Участники пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» разработали варианты решения проблемы с нехваткой кадров в отраслях Красноярского края. Конкурсанты разбились на шесть команд и в течение двух недель формировали свои предложения. После оценки экспертов самый перспективный проект будет представлен врио губернатора края Михаилу Котюкову.

Конкурс управленцев «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году в него впервые включили региональный этап, после которого, до конца года, состоятся окружные финалы конкурса. На 2024 год запланирован федеральный суперфинал.

В конкурсе Красноярского края приняли участие 53 управленца: это люди разного возраста с разным опытом, пришедшие из промышленности, бизнеса, образования, органов власти и правоохранительных ведомств. Они формировали свои предложения по решению кадрового дефицита в регионе на ближайшие 1-2 года и среднесрочную перспективу в 3-5 лет.

– Шесть команд Красноярского края предложили свои комплексные решения актуальной для нас проблемы – нехватки кадров в стратегически важных отраслях экономики региона. Оценивая представленные варианты, мы с экспертами будем ориентироваться не только на полноту и качество выработанного лидерами решения. Для нас важно, чтобы оно было реально и применимо в Красноярском крае уже в ближайшее время, – заявила и.о. министра экономики Анна Гарнец.

В правительстве региона отметили, что Красноярскому краю ежегодно требуется порядка 60 тысяч специалистов, а за время реализации всех проектов КИП «Енисейская Сибирь» планируется привлечь более 100 тысяч человек.

Финал конкурса «Лидеры России» по Сибирскому федеральному округу пройдет 6-8 октября. Всего в нем участвует свыше 3 тысяч человек: это управленцы не только со всех регионов России, но также участники из 23 зарубежных стран. Организаторы рассчитывают, что работа управленцев будет иметь длительный эффект.

– Конкурс помогает формировать управленческие сообщества, которые становятся вспомогательной силой для развития российских регионов. Такие команды не только могут помогать в решении актуальных задач, но и фактически формируют региональные кадровые резервы, – отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Отметим, что Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин. Также в него входит Михаил Котюков – единственный глава региона в составе совета.