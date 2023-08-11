Юбилейные итоги пятилетия КРК

Фото: предоставлено компанией

Пять лет – это юбилей или нет? В классическом значении слова, конечно, нет. Но для КРК – самый настоящий юбилей, дата, когда уже можно оценить итоги выполненной работы и когда уже есть результаты, которыми можно гордиться.

Пять лет – это много или мало? 60 месяцев. 1 825 дней. Зимой и летом, в палящий зной и сорокаградусные морозы, в распутицу и бездорожье мусоровозы «Красноярской рециклинговой компании» выходят на маршруты, чтобы в городах, посёлках и деревнях левобережной технологической зоны было чисто.

Фото: предоставлено компанией

Левобережье Красноярска, Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский районы и пгт. Кедровый – это 20 тысяч квадратных километров, где живут более 850 тысяч человек. Ежегодно с территории обслуживания спецмашины КРК вывозят на лицензированный полигон около 250 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов. А за пять лет вывезли уже более миллиона тонн (1 171 497 т) – по весу это примерно три МКС или 22 Останкинских башни.

За пять лет специалисты КРК заключили 251 договор с УК и ТСЖ, то есть практически со всеми управляющими организациями технологической зоны, а также без малого шесть тысяч договоров с юридическими лицами, в том числе с бюджетными организациями.

Ежедневно в компанию поступает в среднем 350 звонков, на которые отвечают сотрудники call-центра. За пять лет они обработали почти 632 тысячи таких обращений.

Служба экологического мониторинга КРК практически ежедневно выезжает на места незаконного размещения отходов. За пять лет работы выявлено более 700 свалок, более 660 из них ликвидировано собственниками земельных участков после предписания от КРК.

Согласно национальному проекту «Экология», в России доля отходов, вовлеченных во вторичную переработку, к 2024 году должна увеличиться до 60%. Чтобы добиться такого результата, КРК внедряет раздельный сбор отходов на своей территории. Совместно с муниципалитетами установлено 752 контейнера для сбора пластика, который вывозят специальные мусоровозы. Сырьё, собранное раздельно, направляется на переработку. С каждым годом его становится всё больше: если в 2020 году это было 143 тонны, то за первое полугодие 2023 года уже около 150 тонн.

Фото: предоставлено компанией

«Инвестиционная группа «РВМ Капитал» формирует в левобережной технологической зоне Красноярского края комплексную систему обращения с ТКО. Отлажен механизм сбора и транспортировки отходов, внедряется система их раздельного сбора, подписано концессионное соглашение о строительстве современного мусоросортировочного комплекса, рядом с которым планируется создание экотехнопарка для переработки вторсырья. Все это позволит сформировать значительный потенциал развития бизнеса и создать в крае новую отрасль – по переработке вторичных материальных ресурсов, – отмечает Феликс БЛИНОВ, генеральный директор Инвестиционной группы «РВМ Капитал».

Учитывая, что экологическое сознание, как и любое другое, лучше формировать с детства, специалисты КРК подготовили цикл экоуроков, посвящённых проблеме мусора и культуре обращения с отходами. За 5 лет в школах, интернатах, летних лагерях левобережной технологической зоны прошло 300 таких уроков, их посетили более 2 500 детей и взрослых.

Кроме того, в компании разработана большая программа по экологическому просвещению. Снято 30 просветительских видеороликов, в социальных сетях и СМИ размещается разъяснительная инфографика, рассказывающая о формировании тарифа, способах оплаты, внедрении раздельного сбора мусора, обращении с золой и т.д.

С первого дня своей работы левобережный регоператор активно поддерживает экологические программы и волонтерские акции. Сотрудники компании не только выполняют свои профессиональные обязанности, но и выходят на уборку вместе с другими волонтёрами. Девиз «Краснояркой рециклинговой компании» – «Мы делаем мир чище!». И это вовсе не преувеличение: делая чище свой двор, посёлок, город, свой маленький мир, каждый из нас вносит вклад в чистоту и порядок большого мира.

Пять лет, то есть 60 месяцев и целых 1 825 дней «Красноярская рециклинговая компания» делает чище левобережную технологическую зону. А значит, и мир – тоже.

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