Фестивали и праздники августа в Красноярске 2023: День физкультурника, фестиваль экстрима и кино в Доме дружбы народов

В Красноярске 12 августа пройдет День физкультурника Фото: Мария ЛЕНЦ

День физкультурника 0+

В Красноярске праздник пройдет на нескольких площадках города

Ежегодно во вторую субботу августа в нашей стране отмечается Всероссийский День физкультурника. В Красноярске этот праздник по традиции отмечают не только спортсмены и тренеры, каждый желающий может попробовать свои силы в различных видах спорта и интерактивных локациях.

С 10.00 до 14.00 начнутся соревнования для всех желающих по шахматам, шашкам, мини-футболу, волейболу, гиревому спорту, настольному теннису, регболу, перетягиванию каната, армрестлингу и силовому экстриму.

С 10.30 на баскетбольной площадке пройдет традиционная Всероссийская акция «Оранжевый мяч». Это соревнования по уличному баскетболу, где две команды по 3 человека играют на асфальтовом корте размером с половину привычной баскетбольной площадки. Чтобы принять участие в «Оранжевом мяче», нужно собрать команду из четырех человек - три игрока на площадке и один запасной. Подать заявку на участие можно будет в день проведения состязаний. Регистрация участников начнется в 10 часов. К участию в соревнованиях допускаются все желающие в возрасте от 14 лет, наличие медицинской страховки обязательно.

Помимо соревнований на острове Татышев будет работать и развлекательная зона. Площадки для взрослых и детей оборудуют за Информационным центром.

В 11.00 на сцене пройдет торжественное открытие праздника. Особое внимание уделят тренерам-наставникам, посвятившим свою жизнь воспитанию спортсменов.

В 11.20 всех ждет зарядка!

В 14.10 праздник завершится церемонией закрытия и награждением победителей и призеров соревнований.

Остров Татышев

12 августа, с 10.00

Вход свободный.

Фестиваль экстрима и спортивный праздник «Высота 517» 0+

Мультиспортивная гонка, детские забеги, снежные пушки, выставка «Экстрим-экспо», мастер-классы и шуточные соревнования — на мероприятии каждый найдет активность себе по силам и настроению.

Взрослые смогут попробовать себя в трейлраннинге (бег по природному рельефу), даунхилле (скоростной спуск с горы на велосипеде) или даже в мультигонке (бег, спортивное ориентирование, велосипед и скалодром — все это этапы одной дистанции).

Участников от 6 лет ждет забег «Вертикаль 100». Это бег вверх по склону на дистанцию 100 метров. Для детей тоже разработан маршрут мультигонки. Скалодром, беговой спринт и даже ориентирование в лабиринте. И все это на горнолыжных склонах, словно на большой сцене.

Все участники соревнований получат памятные медали с авторским дизайном от сибирского художника Алеся Мигаса.

Наблюдать за соревнованиями крупным планом можно будет в зоне болельщиков на уличных экранах.

Для участия в соревнованиях необходима регистрация. Фанпарк «Бобровый лог»

12 и 13 августа с 11.00 до 17.00

Вход свободный.

Поход настоящего спортсмена 14+

В День физкультурника красноярцам предлагают испытать себя и пройти тропу «ГТО» от начала до конца. Только самые стойкие смогут пройти больше 20 км и насладиться прекрасной природой и красотами Гремячей гривы.

Обязательно: одежда по погоде, обувь с нескользящей подошвой, высокие носки, термос, перекус. Рекомендуют иметь прививку от клещевого энцефалита. Участники до 18 лет только в сопровождении взрослых.

Внимание. На маршруте будут крутые подъемы и спуски. Оцените свои силы перед походом.

Продолжительность: 7 часов. Контактный телефон для записи: 227-22-57

12 августа, 11.00

Участие бесплатное.

Куда еще пойти

Городской фестиваль раннего развития «Мир открытий» 1-4 года

Организаторы подготовили более 20 развивающих площадок для малышей:

- занятия с профессиональными педагогами;

- образовательный лекторий для родителей;

- консультации узких специалистов;

- фотозоны, розыгрыши и подарки.

Музей-усадьба Г.В. Юдина

ул. Мелькомбинатская, 2/1

20 августа, 10.00-15.00

Билеты от 1200 рублей.

Экопроект «Мифы Енисея» 12+

Для красноярцев и гостей города Дом кино подготовил серию фольклорно-экологических мастер-классов на набережных и в скверах Красноярска и кинопросмотры фильмов, которые напомнят, как важно жить в гармонии с природой.

Расписание на август

13 августа — «Заповедное ожерелье Байкала» (12+) расскажет про экологические тропы, дающие возможность приехавшим на Байкал туристам прикоснуться к природе в её первозданном виде. В этот же день — «Озеро в море» (12+) — фильм об обитателях Белого моря.

27 августа - документальная лента «Последняя рыбалка Тамары» (12+). В последний раз Тамара возвращается в родное село Кежма, чтобы насладиться рыбалкой на Ангаре и взглянуть на огромный пустырь, недавно бывший ее домом.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Все кинопоказы будут проходить на арт-чердаке и в большом зале Дома кино в 17.00

Вход свободный.

27 августа на набережной «Зеленый берег» участников ждет викторина с призами. В качестве крафтового сувенира участникам предложат создать собственный уникальный брелок из пластика.

Проект завершится в конце августа большим экомарафоном в Октябрьском, Кировском, Центральном районах города. Экологический марафон — это состязание в ловкости и внимательном отношении к окружающей среде, ведь от участников потребуется помощь в уборке мусора. Все собранные отходы попадут в переработку, а участники получат подарки. Запись на экомарафон открыта по телефону: 227-29-70.

Арт-берег 12+

Программа на ближайшую неделю

9 августа

19.00 — Вокальное выступление от Центра развития голоса Марины Махониной (музыкальные подмостки)

19.00 — Студия Ирландского танца «Талисман» (танцевальный пирс)

10 августа

19.00 — Хор родителей «MAMMA MIA!» (музыкальные подмостки)

20.00 — Кавер-концерт от Алексея Перепрыгина (музыкальные подмостки)

21.00 — Открытый микрофон (музыкальные подмостки)

11 августа

18.00 — Игра «Угадай мелодию» (музыкальные подмостки)

19.00 — «Амфибрахий на траве» читает стихи с поэтами России (музыкальные подмостки)

20.00 — Сальса и бачата от «Noches Dias» (музыкальные подмостки)

12 августа

16..00 — Мастер-класс от корейского центра СФУ (аллея в сторону главной сцены)

18.00 — Игротека от «Мосигры» (аллея в сторону главной сцены)

18.00 — Мастер-класс от фитнес-центра «STRONGO»

18.00 — Мастер класс по танцам в стиле «Регги» (танцевальный пирс)

19.00 — Вокальная студия «Твой тон» (музыкальные подмостки)

20.30 — Концерт от «United Street of Krasnoyarsk» (музыкальные подмостки)

13 августа

18.00 — Игротека от «Мосигры» (аллея в сторону главной сцены)

18.00 — Мастер-класс от «Школы вокала №1» (музыкальные подмостки)

19.00 — Зажигательный мастер-класс от студии танцев «Эндорфин» (танцевальный пирс)

20.00 — Концерт «ЛАБ 440» (музыкальные подмостки)

Вход свободный.

Кино

«Кинодворик» 18+

11 августа - криминальная комедия «Удача Логана» покажет, как выглядели бы ограбления знаменитой команды Оушена в реальной жизни. Грубые, но харизматичные братья Логан подготовят и исполнят дерзкое ограбление стадиона во время престижных гонок.

Дом кино

Пр. Мира, 88

Начало в 21.00

Билеты 500 рублей, при покупке в день показа — 600 рублей.

Автокинотеатр 18+

Просмотр фильмов проходит на большом экране на парковке кинотеатра «Мечта».

18 августа – хоррор «Пункт назначения: Смайл» (2019, реж. Ларс Клевберг), история о проклятом полароиде.

Площадка рассчитана на 30 мест. Заезд на парковку начинается за 30 минут до сеанса. Дополнительная информация по телефону 223-20-15.

Парковка кинотеатра «Мечта»

ул. Мичурина, 30

Начало в 23.00

Билеты 500 рублей.

«Мама, я в кино!»

Расписание на август

10 августа в 21.30 — МайПарк — «Коты Эрмитажа» 6+

10 августа в 21.00 — Парк 400-летия г.Красноярска —

«Папы против мам» 6+

11 августа в 21.30 — Парк «Покровский» — «Холодная гонка» 12+

11 августа в 20.30 — Сквер «Полтавский» — «Счастье в конверте» 12+

12 августа в 21.30 — Парк «Покровский» — «Мой тигр» 12+

18 августа в 21.30 — Парк «Покровский» — «Рок Дог 3: Битва за бит» 6+

19 августа в 20.30 — МайПарк — «Легенды «Орленка» 6+

20 августа в 21.30 — Сквер «Молодежный» — «Холодная гонка» 12+

27 августа в 21.30 — Стадион «Рассвет» — «Зверолэнд» 6+

Вход свободный.

Кино в Доме дружбы народов

Здесь с понедельника по четверг показывают классику Мосфильма, в пятницу — мультфильмы для всей семьи, а во вторник — час документального кино о Красноярском крае и от красноярских режиссеров.

Расписание на август

10 августа в 17.00 — «Всё начинается с дороги», 1959, 12+

11 августа в 15.00 — Мультсериал «Гора самоцветов», 0+

14 августа в 17.00 — «Неповторимая весна», 1957, 12+

15 августа в 11.00 — Документальный фильм «Страна чудес. Самая холодная война», 12+; «Сибирские сказки», 12+

15 августа в 17.00 — Документальный фильм «Виктор Цой. Легенда о последнем герое», 12+

16 августа в 17.00 — «Загадка Эндхауза», 1989, 12+

17 августа в 17.00 — «Неизвестные страницы из жизни разведчика», 12+

18 августа в 15.00 — Мультсериал «Гора самоцветов», 0+

21 августа в 17.00 — «Гори, гори, моя звезда», 12+

22 августа в 11.00 — Документальный фильм «Курская дуга», 0+

22 августа в 17.00 — Анимационный фильм «Коты Эрмитажа», 6+

23 августа в 17.00 — «Освобождение. Огненная дуга», 12+

Дом дружбы народов Красноярского края

пр. имени газеты Красноярский Рабочий, 100 В

Вход свободный.