Так не доставайся же ты никому: в Назаровском районе мужчина задушил любимую, бросившую его ради другого

Все это время дом, где нашли кости, был заброшен Фото: СК

4 месяца жить в доме, где похоронена убитая любимая женщина, каждый день спокойно ходить там, где лежит её тело – похоже на сюжет фильма ужасов. Но в Назаровском районе Красноярского края такая картина стала реальностью. Как рассказали в СК, мужчина сначала задушил возлюбленную, а затем похоронил в подполье собственного дома. Нашли тело только спустя 7 лет после убийства.

Все произошло в декабре 2015 года. 19-летняя Алена* встречалась с 22-летним Егором*, у них были довольно серьезные отношения, когда внезапно на горизонте появился другой. Искра вспыхнула моментально, а чувства оказались взаимными.

Алена долго бегала от правды, пыталась не думать о том самом парне, но в какой-то момент сдалась. Обманывать Егора она не хотела, поэтому поехала к нему домой, чтобы поговорить и расставить все точки в их отношениях.

Егора такой поворот событий конечно же не устроил, он разозлился и в порыве ярости схватил любимую за шею. Несколько мгновений и Алена уже была мертва. 22-летний парень решил никому не говорить о совершенном убийстве, наказания он не хотел. Поэтому выкопал яму в подполье собственного дома и похоронил любимую.

Спустя некоторое время мама Алёны обратилась в полицию, девушка не появлялась дома, найти её самостоятельно она не смогла. Егор же на все вопросы отвечал, что не знает, где она.

Спустя 7 лет следователи и криминалисты СК вместе с сотрудниками МВД все-таки смогли раскрыть преступление. Вновь стали отрабатывать весь круг знакомств девушки и нашли зацепки. Уже 29-летнему Егору предъявили неопровержимые доказательства вины и отправили на полиграф, где он во всем сознался. Костные останки девушки были найдены в подполье, где он похоронил убитую.

Суд признал парня виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет и 8 месяцев колонии строгого режима.