В Красноярске можно будет увидеть самый мощный звездопад лета с 12 на 13 августа

Яркие болиды можно будет разглядеть даже из города, но не весь поток Фото: Университет Решетнева

В Красноярске можно будет увидеть самый мощный звездопад этого лета в ночь с 12 на 13 августа. Поток Персеиды предстанет перед горожанами во всей красе – наблюдать можно будет невооруженным глазом. Как сообщают Gornovosti со ссылкой на руководителя обсерватории Университета Решетнёва Сергея Веселкова, метеоритный дождь лучше наблюдать не из города.

При хороших погодных условиях над городом будут пролетать по сто метеоров в час. Буквально каждую минуту – две «падающие звезды». Но для их наблюдения лучше уехать подальше от света фонарей. Если же такой возможности нет, то подойдет и остров Татышев.

Поток будет пролетать по северо-восточной стороне, смотреть необходимо в сторону созвездий Кассиопея, Жираф и Персей. Именно в этой области ночного неба можно будет заметить наибольшее количество метеоров.