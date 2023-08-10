Духи разDIORа: красноярский коммерсант перешел дорогу Chanel и Christian Dior

Красноярский коммерсант перешел дорогу Chanel и Christian Dior Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский предприниматель перешел дорогу богатейшим французским модным брендам. На него разом ополчились производители: Chanel SARL, Parfums Christian Dior, Kenzo S.A. Company, World Branding Mark S.A., LVMH Fragrance Brands. Ополчились по-крупному и требуют суммарно взыскать 520 тысяч 619 рублей. Иски поступили в краевой Арбитражный суд.

Давайте поясним сразу: конечно же – не сами французы прибыли в сердце Сибири, чтобы защитить свою честь и кошелек. В каждой стране у них есть представители, которые и блюдут их интересы, некие юридические фирмы, которые на таких тяжбах «собаку съели», учитывая, какое количество контрафакта реализуется на рынке.

В нашем случае проверка нагрянула в магазин «Косметик Стор» на улице Спандаряна. А там – флакончики Chanel, Dior, Givenchy, Montale, Kenzo. Только вот официального договора на реализацию такого товара у владельца магазина с производителями нет. Да и сам парфюм, как выяснили специалисты в лаборатории, поддельный.

- По мнению компаний, ответчик намеренно использовал товарные знаки с целью получения прибыли за счет известности брендов. Своими действиями ответчик ввел в заблуждение конечного потребителя, который приобретал контрафактный товар более низкого качества, полагая, что пользуется оригинальной продукцией, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Арбитражного суда.

Обидно не за французов. Обидно за наших покупателей. Соблазнившись упаковкой и звучным названием, приобретают подделку (и стоит она – не копеечку, а тысячи), а потом разочаровываются.

Похожий случай произошел несколько лет назад в Биробиджане. Только там Dior судился с продавцом контрафактной сумки. Суд да дело длились долго. И женщина победила, потому что производитель не смог доказать, что это полный плагиат: сумки именно такой модели в их модельном ряду близко не было. Потому что сделал ее в ближайшем заграничье некий китайский мастер. А то, что букву D прикрепил – так на буквы какой запрет?

Кстати, о том, как создаются духи и как правильно выбирать парфюм в премиум-сегменте рассказал единственный в России дипломированный шахтер-парфюмер.

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