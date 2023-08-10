В Красноярский край прилетел министр сельского хозяйства РФ. Фото: правительство Красноярского края

В последние недели Красноярский край находится в центре усиленного внимания российского правительства. В конце июля в Норильск прилетал премьер-министр Михаил Мишустин. Затем во время командировки в Москву врио губернатора края Михаил Котюков встречался и общался с рядом руководителей министерств и ведомств, в том числе с министром здравоохранения РФ. Накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников знакомился с будущими высокотехнологичными предприятиями края.

Побывал в регионе и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Вместе с Михаилом Котюковым обсудили показатели работы агропромышленного комплекса края, ход сезонных работ, а также вопросы господдержки сельхозпроизводителей.

Местным аграриям есть что показать и рассказать. Начнем с того, что по производству зерна они более чем в два раза перекрывают потребности края и снабжают зерном другие регионы. Лидирует много лет по урожайности и валовым сборам зерна. Что касается «второго хлеба» - картофеля, по нему близки к стопроцентному самообеспечению. И плюс край лидер в стране по производству рапса.

- Есть ряд инвестиционных проектов по производству овощей и рассчитываю, что наши совместные меры поддержки – федеральные и региональные – позволят нам эти проекты реализовать, чтобы обеспечивать территории края свежими овощами круглый год, - отметил Михаил Котюков. Он имел в виду 38 инвестпроектов в сфере АПК, которые будут реализованы к 2027 год благодаря принятым на уровне регионального закона мерам поддержки из бюджета.

Глава Минсельхоза РФ отметил, что краю ежегодно выделяются средства для поддержки АПК из федерального бюджета. Например, в текущем году – более 1,4 миллиарда рублей, из которых около 90% уже получены сельхозпредприятиями.

Кстати, в ближайшее время аграрии края должны приступить к уборке урожая. Структура посевных площадей соблюдена, аграрии обеспечены материально-техническими ресурсами. Прогнозы на урожай – хорошие.

Также министр отметил положительную динамику развития молочного животноводства в 2023 году. В перерабатывающей промышленности растет производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий, сливочного масла, круп и другой продукции.