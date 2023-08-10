«Ай да бабушка, мне б такую»: бдительная женщина обманула надежды мошенников на 700 тысяч рублей

Жительница Красноярского края не поверила мошенникам и сохранила свои деньги Фото: Мария ЛЕНЦ

Ай да бабушка! Такую – в пример остальным. В полиции считают: побольше таких бдительных граждан – и мошенники останутся без работы. На самом деле тема очень важная, если учесть, что каждую неделю жители Красноярского края передают мошенникам суммарно по 10 – 15 миллионов рублей.

В пресс-службе полиции края рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. Накануне, 9 августа в дежурную часть обратилась 76-летняя жительница Балахты и рассказала, что едва не стала жертвой неизвестных аферистов. С вечера ей позвонили неизвестные. Не представились, а сразу, не давая ничего сообразить: «Ваша дочь попала в ДТП, находится в больнице Красноярска, в реанимации».

Можете представить состояние пожилой женщины после таких слов. А незнакомка продолжала давить на то, что именно дочь стала виновницей аварии. Якобы пострадали еще несколько человек. Одним словом, беда для дочери и только – сидеть ей в тюрьме, не пересидеть. Но вопрос можно решить, причем в ее пользу. Правда, нужны деньги – передать «нужным людям», которые все сделают в лучшем виде. Большие деньги – 700 тысяч рублей.

Женщина не растерялась. И вспомнила, как часто и много говорит о мошенниках и полиция, имела в виду своего участкового. И СМИ – пишут статьи в газетах, рассказывают по телевизору. У нее дома на видном месте даже хранится памятка от участкового о профилактике мошенничества. Одним словом, бабушка положила трубку.

Полицейским она потом призналась, что сильно разволновалась, но смогла совладать с собой. Сейчас заведено и расследуется уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейские наградили 95-летнего красноярца, который обдурил мошенников

- Ваш сын совершил дорожно-транспортное происшествие. Он ехал за рулем и сбил девушку. Девушка сейчас в больнице, при смерти. Вы же понимаете, что вашему сыну грозит большой срок. Но если разобраться, не все так просто и он не виноват. Но все улики против него, понимаете? (подробнее).

«Я будто находилась в трансе»: жительница Красноярска отдала телефонным мошенникам 3,8 миллиона рублей и лишилась квартиры

В Красноярске местная жительница лишилась 3,8 миллионов рублей и квартиры из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает региональная прокуратура (подробнее).