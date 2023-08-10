Без кетчупа, майонеза и газировки: эксперты рассказали, чем питаются дети в красноярских школах

Родители и дети могут участвовать в составлении меню школьных столовых. Фото: Мария ЛЕНЦ

Питание в школьных столовых – «больная» тема для многих родителей. Вот лишь некоторые вопросы, которые их волнуют: по каким правилам составляется меню, и насколько оно может меняться под влиянием родителей? Много ли инструментов родительского участия в организации питания школьников? Могут ли блюда готовиться из полуфабрикатов?

Тема обсуждалась с руководителем дирекции по организации школьного питания Ириной Фоминых и заместителем руководителя главного управления образования администрации Красноярска Максимом Батуровым в эфире Радио «Комсомольская правда» в Красноярске.

В эфире Радио КП - руководитель дирекции по организации школьного питания Ирина Фоминых и заместитель руководителя главного управления образования администрации Красноярска Максим Батуров. Фото: Радио «Комсомольская правда» в Красноярске

Каким может быть родительский контроль

Что можно родителям: ознакомиться с меню? Проверить документацию? Прийти – попробовать еду в школьной столовой? Максим Батуров рассказал, какие существуют инструменты для родительского участия в организации питания в школах:

- Есть определенные зоны, в которые мы родителей не пустим. В самом пищеблоке, где происходит приготовление пищи, родителям не место по понятным причинам. Все, что за этой территорией – пожалуйста. Можно оценить внешний вид персонала, меню, подачу, вид блюда, его температуру и вкус.

Гость студии пояснил, как работает обратная связь:

- Она выстроена в классическом варианте: в виде горячей линии, а также возможности позвонить в дирекцию по организации школьного питания и передать через директора школы свои пожелания. Каждое обращение отрабатывается.

В столовых могут кормить по индивидуальному меню, но не всех

У нас немало вегетарианских семей, много детей с непереносимостью определенных продуктов. Учитываются ли специфические пожелания родителей при составлении меню в школьных столовых? На этот вопрос ответила Ирина Фоминых:

- Учитываются медицинские показания. Важно не путать их и желание родителей, чтобы дети питались по какой-то определенной диете. Например, у нас есть школьники, страдающие аллергией, диабетом, лактозной непереносимостью. В подобных случаях родители должны предоставить не только справку, подтверждающую заболевание ребенка, но и рекомендации диетолога, что ему можно употреблять в пищу. В этом случае будет разработано специальное меню для школьника.

О «запретной» еде

Ирина Фоминых сообщила, что существует перечень продуктов и напитков, которые никогда в детском питании использоваться не будут. Среди них - майонез, кетчуп и газированная вода. В школьных столовых их быть не может:

- Существуют жесткие требования к организации детского питания и продуктам: и санитарные нормы, и методические рекомендации. Есть четкое понимание, какими должны быть блюда: калорийность, количество белков, жиров, углеводов, микроэлементов.

Могут использоваться полуфабрикаты

Гостья эфира осветила и другую волнующую тему – допустимо ли использовать полуфабрикаты в питании школьников:

-У нас есть договор с организаторами питания, которые прошли конкурс и объявлены победителями. В нем предусмотрено, что должно быть приготовлено столько-то завтраков, обедов и ужинов. А как это организовано: будут блюда готовиться из продуктов или полуфабрикатов – это уже ответственность оператора питания. Наши пищеблоки предусмотрены как для первого варианта, так и для второго. Мы проверяем, насколько добросовестно выполняются условия договора.

На вкус и цвет…

Как быть в случаях, если дети оценивают еду в школьных столовых субъективно: «Мне невкусно»; «Я это не люблю». Ирина Фоминых поделилась, учитываются ли подобные оценки:

- Такое бывает. Все люди разные. Но мы не можем делать меню под каждого ребенка и его вкусы, как дома. Но составить какое-то общее меню, которое было бы приемлемо для всех ребятишек, вполне возможно. Особенно, когда школа активно в этом участвует вместе с классными руководителями, родителями и детьми, и есть информация, какие блюда предпочитают (или, наоборот, не едят) многие ученики. В этом случае меню более «подвижно».

Например, далеко не все любят рыбу. Но совсем исключить ее из меню неправильно. Для того, чтобы приучить к ней детей, один раз в две недели ее стоит готовить. Еще у нас «не приживаются» блюда из печени, хотя в других регионах они популярны. Есть региональные особенности, наборы продуктов и предпочтения, их тоже приходится учитывать. В Красноярске дети любят есть макароны с сосисками. Однако одно и то же блюдо у нас нельзя давать в течение двух дней подряд, и оно может повторяться не чаще одного раза в неделю.

Можно ли отказаться от «школьной» еды

Руководитель дирекции по организации школьного питания объяснила, нужно ли как-то оформлять отказ от питания в столовой тем, кто понял, что этот вариант – не для его ребенка:

- Мы делаем закупку за бюджетные деньги для организации питания детей 1-4 класса и для детей старше из льготных категорий населения (например, из многодетных, малоимущих семей, участников СВО). Для них формы отказа законодательно не существует. Но если ребенок не придет в столовую, никто его не приведет туда за руку против его воли.

Школьники могут приносить с собой домашнюю еду, но родители должны помнить, что она не должна навредить ребенку. Нельзя хранить в рюкзачке контейнер с пищей. Иначе через два часа то, что вы положили в него с заботой и любовью, превратится в «мину замедленного действия».

Механизм организации питания

Максимом Батуров раскрыл подробности организации питания в школах:

- Ежегодно определенные средства из федерального, краевого и городского бюджетов выделяются на организацию школьного питания. Они концентрируются в рамках одного учреждения города Красноярска – дирекции по организации школьного питания. И каждый учебный год в соответствии с действующим законодательством о закупках проводятся определенные торги, по итогам которых определяются операторы питания. С 1 сентября по 31 мая они оказывают услуги в наших школах.

Как рассчитывают сумму, которая понадобится для их оплаты? Гость студии объяснил, по какому принципу ее получают:

- Говоря простым языком, есть определенная сумма на набор продуктов питания, которая пойдет на приготовление блюд. Она закреплена в краевом законе. Там же определена сумма, которая она дается оператору питания для того, чтобы приготовить блюдо из этого набора продуктов. А дальше – математика: количество школ, количество детей, количество приемов пищи…

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