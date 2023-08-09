Арестовали счета и списали деньги из-за долгов полной тёзки: в Красноярском крае суд ошибочно взыскал с петербурженки чужие неплатежи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Комичная и одновременно довольно странная история произошла в Норильске, на севере Красноярского края. Местный суд должен был арестовать счета и взыскать деньги с должницы за коммунальные услуги. Но что-то пошло не так, и неплатежи списались не у норильчанки, не платившей за вывоз твердых коммунальных отходов, а у жительницы Санкт-Петербурга, вообще никогда не бывавшей на севере Красноярского края.

Как рассказали в прокуратуре, петербурженка обратилась в их ведомство с довольно необычной жалобой. У нее арестовали 10 банковских счетов, списали почти 2,5 тысячи рублей в счет какого-то странного долга в Норильске. Договоров с компанией, находящейся за 3000 км от её дома она точно не подписывала, но, почему-то обязательства по уплате она перед ними имеет.

Специалисты начали разбираться. Выяснилось, что на севере Красноярского края у петербурженки живет полная тёзка – у «двойника» точно такие же имя, фамилия, отчество и даже дата рождения! Но иные паспортные данные.

Оказалось, что 46-летняя жительница Норильска действительно была должна денег за коммунальные услуги, поэтому на нее подали в суд. Но когда сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО составляли иск, то данные о личности заявителя не проверили. И в суд ушли документы на арест счетов и взыскания долга с совершенно другого человека.

Сейчас все ошибки исправлены, по требованию прокуратуры оператор вернул деньги петербурженке в полном объеме.