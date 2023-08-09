В Минусинске состоится фестиваль здорового образа жизни

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля Столица здоровья, организованного АО «Губернские аптеки» и красноярским филиалом медиагруппы «Комсомольская правда» в 2023 году в Енисейской Сибири.

Енисейск, Канск, Ачинск, Назарово, Абакан уже встречали фестиваль, 25 и 26 августа «Столица здоровья» будет в Минусинске.Организаторы ждут горожан разных возрастов, отдельное приглашение самым юнымминусинцам, которым уже исполнилось… 8 месяцев.

Образовательная площадка фестиваля откроется 25 августа в 12.00 в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина по адресу ул. Народная, 74 а.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В программе:

* Лекции о здоровом долголетии, рациональном питании, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

* Площадка «Губернских аптек»: измерение артериального давления, диагностика стопы, диагностика остроты зрения, чистка очков и др.

* Дегустация киселя и чаев из трав, собранных в Сибири.

* Презентация натуральной аптечной косметики.

* Площадки Центра здоровья и медицинской профилактики КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»: измерение внутриглазного давления, комплексная детальная оценка функций дыхательной системы на компьютерном спирометре с определением возраста лёгких, измерение роста и веса, вычисление индекса массы тела, определение внутренних сред организма (жировой, мышечной массы, воды, внеклеточной и внутриклеточной жидкости).

* Консультации специалистов учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы, льгот.

* Консультации сотрудников Минусинского отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

! Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, подготовленный специально для фестиваля, свежую прессу.

В течение всего фестивального дня на первом этаже музея будет работать площадка утилизации просроченных или ненужных вам лекарств. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать. Приходите, приносите лекарства с собой.

Самые юные минусинцыот 8 месяцев до 4,5 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!».

Праздник здоровья состоится 26 августа в спортивном комплексе им. Ю.В. Шумилова. Необходима регистрация. Для регистрации родителей или законных представителейприглашают отправить заявку на адрес karapuz_2023@bk.ru: укажите город, имя, фамилию и дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, телефон. Количество мест ограничено, набор идет с 10 августа до полного комплектования группы из 65 малышей.

Минусинск – шестой город «Столицы здоровья». В 2023 году фестиваль проходит в десяти городах Енисейской Сибири и объединит тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровым, и тех, кто готов в этом помочь.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Минусинска, Минусинской городской централизованной библиотечной системы, «Центра социальной помощи семье и детям «Минусинский», комплексного центра социального обслуживания населения «Минусинский», «Минусинского педагогического колледжа имени А.С. Пушкина», спортивного комплекса имени Ю.В. Шумилова, волонтеров-медиков Минусинского медицинского техникума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В честь 200-летия в Минусинске будет праздник для самых юных горожан

В этом году фестиваль «Столица здоровья» проходит в 10 городах Енисейской Сибири. И в каждом городе – два особенных события для людей разных возрастов. Это фирменный семейный праздник «Комсомолки» «Карапузы, на старт!» для малышей от 8 месяцев до 4,5 лет, первые в их жизни спортивные соревнования. Конечно же, с медалями, дипломами и подарками. (Подобнее)