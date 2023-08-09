В честь 200-летия в Минусинске будет праздник для самых юных горожан

Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

Главные темы фестиваля – здоровый образ жизни с младенчества и активное долголетие. В каждом городе фестиваля проходит фирменный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» под девизом – «Расти здоровым, малыш!». На старты уже вышли карапузы Енисейска, Канска, Назарова, Ачинска, Абакана.

26 августа семейный праздник здоровья будет в Минусинске. Он состоится в спортивном комплексе им. Ю.В. Шумилова. Старты посвящены юбилею Минусинска. Организаторы приглашают самых юных жителей города от 8 месяцев до 4,5 лет.

Чем займутся карапузы? Будут ползать, бегать, играть, фотографироваться, получать подарки! Несколько площадок фестиваля посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы, измерение артериального давления взрослым и детям, консультации о детских витаминах, о новинках аптечной косметики.

Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

Свои фотоуголки, развлекательные и познавательные площадки, где можно будет рисовать, играть, читать откроют «Комсомольская правда», детская библиотека, Центр помощи семье и детям «Минусинский», Госавтоинспекция Минусинска и другие друзья карапузов.

Главными помощниками на празднике станут будущие воспитатели и учителя - студенты «Минусинского педагогического колледжа имени А.С. Пушкина».

Суперсобытие праздника – старты для карапузов. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию, а ее протяженность зависит от возраста:

- от 8 месяцев до 1 года – 6 метров;

- 1–2 года – 13 метров;

- 2–3 года – 13 метров;

- 3–4,5 года - 26 метров (по 13 метров туда и обратно).

Все дети получат фирменные медали, сувениры и дипломы. Время не фиксируется, в наших стартах здоровья – победители все!

Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Тема для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Два победителя будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе.

Необходима предварительная регистрация. Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартует 10 августа 2023 года и продлится до полного комплектования команды из 65 малышей. Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в заявке укажите город, имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон. Через 1-2 дня вы получите ответ с результатами регистрации. Внимание, регистрировать малышей могут только родители или законные представители.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Вход на мероприятие для зарегистрированных участников – свободный.

Все подробности формата праздника «Карапузы, на старт!» в вопросах и ответах здесь.

Группа праздника в Минусинске.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Минусинска, Минусинской городской централизованной библиотечной системы, КГБУ СО Центр семьи «Минусинский», спортивного комплекса им. Ю.В. Шумилова, «Минусинского педагогического колледжа имени А.С. Пушкина», волонтеров-медиков Минусинского медицинского техникума.

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