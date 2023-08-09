Когда не хочется уходить: как прошел фестиваль «Столица здоровья» в Абакане

Фестиваль «Столица здоровья» в Абакане: интересно, полезно, душевно

В этом году фестиваль «Столица здоровья» проходит в 10 городах Енисейской Сибири. И в каждом городе – два особенных события для людей разных возрастов. Это фирменный семейный праздник «Комсомолки» «Карапузы, на старт!» для малышей от 8 месяцев до 4,5 лет, первые в их жизни спортивные соревнования. Конечно же, с медалями, дипломами и подарками.

- Мама, это арбуз большой или я еще маленький?. Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

Людей серебряного возраста мы приглашаем на образовательную площадку с лекциями о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, с дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами. Все участники получают в подарок журнал «Серебряный возраст», который подготовлен специально для фестиваля.

Енисейск, Канск, Назарово, Ачинск уже были «Столицами здоровья». Как все прошло в Абакане и какая информация пригодится не только жителям этого города, но и всем красноярцам?

На фото Ольга Куцых, председатель городского Совета ветеранов, известные врачи Абакана - Альберт Тупикин, председатель Совета депутатов Абакана и Виктор Асакалов, депутат Совета депутатов.

Движение, дача, оптимизм

Это только кажется, что мы все знаем о себе и своем организме. Когда за дело берутся профессионалы, то и советы у них проверенные и даже испытанные на себе.

- Два года назад на диспансеризации у меня выявили проблему с сердцем. И я активно начал заниматься скандинавской ходьбой, результат через год - все хорошо. Нельзя вести пассивный образ жизни! Активное долголетие – это то, как вы относитесь к окружающим и к себе, - уверен Альберт Тупикин, председатель Совета депутатов города Абакана пятого созыва.

Кстати, многие абаканцы знают его как врача-реаниматолога, спасшего десятки детских жизней. После окончания института он работал в Абаканской детской больнице, прошел путь от участкового врача-педиатра до главного врача.

- Ни в коем случае нельзя зацикливаться на своих болячках. Только активность, движение, оптимизм, бодрость, - считает Виктор Асакалов, депутат Совета депутатов, Заслуженный врач Республики Хакасия, Почетный гражданин города Абакана.

- Дача – главный стимул, чтобы быть молодой и красивой. Будьте так же молоды, как ваша душа, – это пожелание участникам фестиваля «Столица здоровья» от Ольги Куцых, председателя Совета ветеранов Абакана.

Софья Колячкина прочитала лекцию о принципах рационального питания.

Много практических советов дала и Софья Колячкина, врач по медицинской профилактике Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в своей лекции «Основные принципы рационального питания», а специалисты Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы проводили обследование сердечно-сосудистой системы на аппарате кардиовизор, определяли жировую и мышечную массы, водный баланс организма, измеряли холестерин и глюкозу, уровень насыщения кислорода в крови, тестировали память и внимание. По результатам обследования терапевты давали конкретные рекомендации по здоровому образу жизни.

По результатам обследования гости фестиваля получали заключение и конкретные рекомендации по здоровому образу жизни.

И сами гости фестиваля, а многим из них больше 70 лет, делились личными рецептами долголетия:

- Мне помогает земля. Сразу после фестиваля поеду на дачу. И пусть ничего особо делать не буду, но земля напитает меня силами, - говорит Зинаида Анищенко, член президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Абакана.

Пара Зоя Багаева и Николай Рерих удивили жизнелюбием и своей историей. Николай заприметил Зою в парке. Его не смутила, что женщина в инвалидной коляске:

Зоя Багаева и Николай Рерих советуют не сидеть в четырех стенах

- Понравилась! Я пришел в дом ветеранов, где тогда жила Зоя. На ее вопрос, серьезны ли мои намерения, ответил «да, хочу крепкую семью». И вот мы уже 7 лет вместе, - рассказывает Николай.

- Мы дома не сидим. Не запирайте себя в четырех стенах. Мозгу нужна информация: выходите на улицу, там люди, небо, птицы, - советует Зоя. – И, конечно, нужны увлечения. Я делаю сувениры Хакасии, занимаюсь шахматами, английским. Николай поет в хоре.

Разговор перешел в песни, тем более что симпатичная компания за соседним столом оказалась русским хором благотворительного фонда «Кристалл».

Получился настоящий импровизированной концерт, врачи улыбались:

- Пойте, пойте, вы нам не мешаете, а хорошее настроение – это иммунитет от всех недугов.

Валентина Михайловна Крицкая поблагодарила организаторов за особую атмосферу доброжелательности и заботы.

- Спасибо большое организаторам, очень полезно и интересно. Мне понравились лекции и обследования – все прошла, попробовала разный чай, - делится гостья фестиваля Валентина Михайловна Крицкая. – И еще я очень тронута вниманием, все такие доброжелательные. Нам в очередь стулья принесли и сказали:

- Девочки, садитесь!

Диагностика остроты зрений – одна из самых популярных площадок фестиваля.

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Польза и сила природы – в одной чашке

- Последние примерно десять лет люди стали заниматься собой. Поняли, что здоровье зависит не только и не столько от здравоохранения, сколько от самого человека. Стали популярными бассейны, скандинавская ходьба и, конечно, регулярная диспансеризация. И самое главное – движение. Мне помогает свой дом и 29 соток земли. Очень люблю цветы, растения, и это дает силу – их надо полить, подкормить, полечить. Я сама выращиваю травы, собираю и пью только собственный чай. Каждое утро завариваю в стеклянном чайнике мяту, мелиссу, чабрец, белоголовник, другие травы, - рассказывает Надежда Кузьмина, руководитель Совета ветеранов здравоохранения Хакасии.

Надежда Кузьмина выращивает травы сама.

Действительно, различные травяные чаи и фитосборы применяются в медицине всего мира с глубокой древности совсем неслучайно. Они способствуют восстановлению защитных сил организма и оказывают лечебный эффект, но при этом действуют мягко и, как правило, не имеют нежелательных побочных эффектов.

Не у всех есть возможность выращивать чаи самостоятельно и тем более составлять их в полезных и нужных пропорциях. К счастью, это уже сделали фармацевты.

О разнообразии травяных сборов и фиточаев рассказывает руководитель проекта «Собственная торговая марка» АО «Губернские аптеки» Карина Жукова:

- Травяные сборы, представленные под собственной торговой маркой «Губернские аптеки», относятся к группе биологически активных добавок, поэтому принимать их можно без рецепта врача. Перед применением любого травяного сбора внимательно изучите инструкцию и четко придерживайтесь рекомендуемых дозировок и продолжительности курса. Некоторые травы нельзя употреблять людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, аллергикам. Поэтому перед применением лучше проконсультироваться с лечащим врачом и задать вопрос о сочетаемости сборов с лекарствами и БАДами, которые вы уже принимаете.

На фестивале «Столица здоровья» во всех городах есть площадка дегустация фиточая и на ней всегда много гостей.

Ассортимент травяных сборов очень широкий: при простудных заболеваниях, для укрепления иммунитета, для лечения желудочно-кишечного тракта и т.д. У каждого есть подробное описание: состав, применение, противопоказания.

Обратите внимание на новинку – иван-чай с разными добавками: с ягодами красной рябины, листьями ежевики, шиповника, с чабрецом.

Благодаря богатому химическому составу иван-чай положительно влияет на весь организм. Помогает бороться с авитаминозом, укрепляет иммунную систему, повышает общий тонус организма после перенесенной болезни или во время тяжелых умственных и физических нагрузок.

И еще одно приятное свойство любого фиточая – он не содержит калорий. Поэтому его часто выбирают люди, которые хотят похудеть. Кстати, для похудения есть специальные фиточаи.

А вот привычный черный чай в пожилом возрасте не всегда полезен. Он часто мешает полноценному ночному сну, поскольку насыщен танином, кофеином и другими стимуляторами нервной системы. А вот травяной чай, наоборот, успокаивает, помогает быстрее заснуть.

В топе трав с успокаивающим эффектом: мелисса, валериана, пустырник, ромашка, боярышник.

Для женщин особенно полезны ромашка и мелисса – их даже называют эликсирами молодости.

Все монотравы, в их числе ромашка, шалфей, шиповник и т.д., представлены как в россыпи, так и в фильтр-пакетах - для удобства заваривания и настаивания сборов.

- На фестивале «Столица здоровья» мы предложили гостям продегустировать несколько видов фиточая. Особенно понравился иван-чай с боярышником, он укрепляет сердечную мышцу и полезен всем пожилым людям. А вообще видов фиточая очень много. И для гипертоников, и для диабетиков, и для повышения иммунитета в сезон простуд и после болезни, - говорит Ирина Власенко, фармацевт абаканской аптеки № 399 «Губернских аптек».

На старте виноград, лимон, морковка и ягодка

В Абакане благодаря большому спортивному залу удалось зарегистрировать на праздник здоровья «Карапузы, на старт!» рекордное количество участников – 85 малышей от 8 месяцев до 4,5 года. Любопытно, что Абакан установил еще один рекорд среди городов фестиваля «Столица здоровья» по количеству участников в самой юной возрастной группе (от 8 месяцев до года) — 23 малыша.

Первые в жизни старты. Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

В абаканскую команду карапузов вошли братья и сестры, близнецы и даже именинница.

И среди них двойняшки с необычными именами и фамилией - Софи и Леон Делакруа. Их папа рассказал, что он – этнический француз, его предки приехали в Россию очень давно, еще в 17 веке. Но сейчас он остался единственный, все родственники во Франции:

Софка – морковка. Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

- В Абакане живу 6 лет, дети родились здесь. Сегодня мы всей семьей пришли на первые в их жизни соревнования. И костюмы придумали: Софка – морковка, а Леон – лимон.

- Ваши дети будут говорить по-французски?

- Конечно! Им еще и года нет, а уже смотрят французские мультики. Я сам кроме двух родных языков знаю еще испанский и итальянский, жена – преподаватель английского и немецкого.

Леон – лимон. Фото: Анастасия ПАЧИНА

- Наверное, вас часто спрашивают про фамилию?

- Да, люди обращают внимание. Кстати, даже для Франции Делакруа - редкая фамилия. Круа – это крест, мои далекие предки из крестоносцев.

Софи и Леон Делакруа, как и все малыши, конечно же, главные герои праздника» «Карапузы, на старт!». Но и для взрослых много занятий: протестировали натуральную косметику собственного производства «Губернских аптек», сделали фото и видео своих детей для семейного архива, познакомились с детскими подвижными и спокойными играми для разных возрастов.

Первые медали. Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

Так оценили праздник родители маленьких спортсменов в социальных сетях: «Спасибо большое за такой чудесный праздник! Настроение на весь день! Сплоченность, организованность и внимательность к маленьким гостям на высшем уровне!», «Большое спасибо за такое классное мероприятие, нигде в городе не проводилось ничего подобного для самых-самых малышей, это наши первые в жизни старты!», «Таких позитивных волонтеров я еще не встречала!», «Спасибо Вам за такое шикарное мероприятие! Ребенку понравилось, что даже уходить не хотел. И оказалось, что мы остались практически последние, и, как обещали, последним детям были сюрпризы!», «Благодарны организаторам этого позитивного и чудесного мероприятия за подаренные нашим деткам эмоции и праздник! За приятные подарки и возможность привить детям любовь к спорту!»

– Так вот где, мама, ты меня нашла! Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

Кстати, о любви к спорту. Сюрпризом для участников стало выступление юных спортсменок Федерации прыжков на батуте и спортивной акробатики. И заодно их руководитель Елена Тихоненко заприметила самых шустрых, ведь заниматься спортивной акробатикой и прыжками на батуте можно с раннего возраста.

Сюрпризом для карапузов - выступление юных спортсменок. Фото: Станислав ПОБЕЛЯЕВ

Больше фото здесь.

Внимание!

Минусинск станет «Столицей здоровья» 25 и 26 августа

В программе образовательной площадки фестиваля лекции о здоровом долголетии, площадки профилактических осмотров «Ваше здоровье», дегустации, консультации, чаепитие.

Ждем минусинцев в Центральной городской библиотеке 25 августа в 12.00.

Вход на фестиваль свободный, все услуги предоставляются бесплатно.

Принесите все старые и ненужные лекарства в день фестиваля в библиотеку на утилизацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Малыши Минусинска в возрасте от 8 месяцев до 4,5 года смогут принять участие в семейном празднике здоровья «Карапузы, на старт!». Они будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 9 до 30 метров. Для участия нужна предварительная регистрация, соревнования пройдут 26 августа.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартует 10 августа 2023 года и продлится до полного комплектования команды из 65 малышей. Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в заявке укажите город, имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон. Через 1-2 дня вы получите ответ с результатами регистрации. Внимание, регистрировать малышей могут только родители или законные представители.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Абакана, газеты «Хакасия», ГКУЗ РХ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики», Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской, «Галереи звуков», отделения Социального Фонда России по Хакасии, Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, спортивного комплекса им. Н.Г. Булакина, Дома волонтеров Абакана, АНО ЦСО «Чылтыс».