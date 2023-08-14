Залог успеха – люди и машины

Хозяева и гости на Переясловском разрезе

«Шагари»-долгожители

Каждый раз, когда попадаю на угольный разрез, не перестаю удивляться: почти что космические пейзажи, карьеры, отвалы… Снующие туда-сюда огромные БелАЗы, которые на фоне просторов кажутся малышами. И только шагающие экскаваторы из-за своих размеров видны всегда и везде, из любой точки. Едем по Переясловскому разрезу на горный участок по обмену опытом, мои спутники рассказывают о машинах-гигантах.

Масштабы угольного разреза такие, что огромная техника кажется игрушечной

- Шагающие экскаваторы – одни из самых больших машин для земельных работ созданные людьми, - говорит Ольга Корнейчук, ведущий инженер технического отдела Переясловского разреза Акционерного общества «Красноярсккрайуголь». – Несмотря на внушительный вид, их конструкция проста в эксплуатации и ремонте, что может прослужить очень долго. В советское время «дату смерти» в них не закладывали. Хотя и определяли срок эксплуатации в 22,5 года, максимум 25 лет.

- Еще как закладывали! – вступает в диалог Константин Жбанов, заместитель главного механика Переясловского разреза. - Изначально срок эксплуатации был установлен еще меньше, около 15 лет. Но, как показало время, в них заложен такой запас прочности и надежности, что при должной эксплуатации техника будет «ходить» очень долго. Машина обособленная, ни от кого особо не зависит, ей нужны электричество и человек. Сама готовит забой, потом в нем работает.

- Важно и качество металла, из которого тогда производили технику, – продолжает Ольга. – И не только технику. Есть такая история из советских времен, связанная со строительством Московского метрополитена. Выяснилось, что в легированных поковках подвесок после термических операций образуются трещины. Причем выявлялся этот брак уже во время механической обработки деталей. Как только не бились над этой проблемой технологи-металлурги НКМЗ, меняя техпроцесс, – результат был тот же - 50% подвесок были с трещинами. Выход из сложившейся ситуации нашел старейший кузнец завода, начальник смены П. В. Романенко. Он применил старинный русский метод закалки клинков – охлаждение поковок «на ветру», это когда кузнец отдавал только выкованный меч всаднику, и он скакал с поднятыми клинком, пока тот не остывал. Романенко же, отковав подвеску, возил ее до остывания на крюке мостового крана. Брак резко пошел на убыль и впоследствии составлял не более 2%.

Эдуард Муравлев и Николай Крупин

Себя показать, других посмотреть

Из Кузбасса приехали опытные бригадиры: неоднократные победители конкурсов профессионального мастерства, опытные наставники, обладатели корпоративных и ведомственных наград – Эдуард Муравлев и Николай Крупин.

За плечами Эдуарда Муравлева – 45 лет трудового стажа, многочисленные победы в профессиональных соревнованиях и конкурсах, медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он и опытом может поделиться, и сам не прочь узнать что-то новое.

- На Виноградовском разрезе работаю 16 лет, а до него – почти четверть века отработал на разрезе в Амурской области. С «шагарями» знаком давно – сначала был помощником машиниста, потом машинистом. Вскрываю уголь, работаю на десятикубовом экскаваторе ЭШ 10/70. Главное в работе – не делать лишних движений, лишних действий. Весь процесс должен быть оптимизирован.

Эдуард Муравлев

- Эдуард, объясните – как можно оптимизировать процесс? Есть участок работы, есть экскаватор, у которого свои техпараметры и определенная скорость. Зачерпнул 10 кубов, больше-то не сможет.

- Иногда бывает так – работаешь много, толку мало! Если подходить к процессу разумно, будет результат. Конечно, многое зависит от характеристик самого разреза, везде рабочий процесс организован по-разному. Есть разная вскрыша – транспортная и бестранспортная. Вот смотрите – здесь, конкретно на этом участке горных работ, транспортная: породу отвозят на БелАЗах в отвал. А у нас иначе устроен процесс: бестранспортная схема предполагает разработку вскрыши c перемещением пород во внутренние отвалы с последующей ее перевалкой. Есть такое понятие – переэкскавация, процесс вторичной (повторной) экскавации горной массы из временного отвала при открытой разработке месторождений. Меньше переэкскавации, ниже себестоимость угля. Мой подход работает! В прошлом году взяли первое место в трудовых соревнованиях среди коллективов по всей компании «Русский Уголь», нам на бригаду вручили машину.

- Кроме работы чем увлекаетесь?

- Спортом! С самой молодости бегаю марафоны. Стараюсь держать себя в форме - хожу в спортзал, зимой окунаюсь в прорубь. Для здоровья полезно! Честно признаюсь, с 1988 года ни разу на больничный не ходил. Занятия спортом помогают в работе, тем более она сложная, нужна хорошая физическая форма.

Вам интервью дать? Да пожалуйста!

- А «здоровье» машины как поддерживаете?

- Моя бригада работает на экскаваторе советского производства, 1988 года рождения. Техника очень выносливая! Да, свой срок у всего есть, но тут смотря как ты к технике относишься. Или работаешь на ней на износ, или относишься бережно. Поддерживаем в рабочем состоянии, ремонтируем, при необходимости заменяем детали. В шагающем экскаваторе, по сути, можно заменить вообще все. Он так разработан инженерами - на долгую жизнь.

- Вы такой титулованный работник, со множеством наград. Зачем вам обмен опытом?

- Учиться нужно всегда, при любом раскладе – есть у тебя награды за мастерство или ты только начинаешь набираться опыта. Вот сегодня мы смотрим на разрезе, как работают, вскрывают породу красноярские специалисты, вдруг подсмотрю какое-то новое движение машины!

Егор Косточкин

Егор Косточкин, начальник горного участка №1 Виноградовского разреза, считает, что такое неформальное общение дает работникам компании «Русский Уголь» возможность познакомиться с разными площадками:

- Мы приехали для обмена опытом – поделиться своим, что-то почерпнуть для себя. Когда смотришь на производство собственными глазами, находясь непосредственно на участке, все видишь иначе, подмечаешь детали. Наши разрезы – Виноградовский и Переясловский – отличаются. У нас угольные пласты находятся на большей глубине, породные прослойки очень крепкие, поэтому производим буровзрывные работы. Это дополнительные затраты, время. Верхние горизонты отрабатываем с помощью автотранспорта, вывозим породу в отвал, а нижние горизонты – с помощью шагающих экскаваторов. Мне понравилось общаться с новыми людьми. Удивляет, что здесь не применяется БВР – с точки зрения организации производственного процесса это большой плюс.

Николай Крупин

Чувствую машину как живую

Николай Крупин - машинист экскаватора 11/70, работает на Виноградовском разрезе 22 года.

- Шагающие экскаваторы – мощные машины, красивые. Работать на них сложно, но это приносит удовольствие, – признается Николай Сергеевич. – Свою машину знаю до каждого винтика, даже с закрытыми глазами смогу отремонтировать. Более того, машину начинаешь со временем чувствовать, издалека узнаю ее по тому, как она гудит. Поддержу Эдуарда, да, шагающие экскаваторы с большим запасом прочности. Заменяешь вышедшую из строя деталь, и машина снова в работе. Многое зависит и от бригады, ее отношения к технике.

- Николай, вы так увлеченно рассказываете о работе, что еще приносит удовольствие в жизни?

- Большая часть времени уходит на работу, спортом раньше занимался, сейчас меньше… Семья, дети, некогда стало. У меня две девчонки – 22 и 19 лет. Третий пацан, Дмитрий, – 13 лет.

- Да вы отец-герой!

- (Смеется - прим.авт.) Мы так с супругой и стремились, чтобы сначала были две нянечки, а потом лялечка. А если серьезно – всегда рассказывал детям о своей профессии, особенно сыну. Занятие сложное, но за счет этого живет наша семья, построили дом. Мы вообще живем за счет разреза, а он, в свою очередь, обеспечивает жизнь и нам, и еще миллионам людей. Ведь уголь - это энергия, жизнь!

- Сейчас принято считать, что молодежь по большей части выбирает себе работу полегче. А на экскаваторе тяжело трудиться. Молодых много у вас в бригаде или в основном опытные?

- У нас пять пенсионеров и трое молодых ребят, до 35 лет. Самому старшему в бригаде, моему помощнику, 68 лет, а самому молодому – 30 лет. Состав хороший – понимаем друг друга с полуслова. «Дедовщины» нет! Если молодые ребята предлагают идеи, прислушиваемся, обсуждаем варианты. Мы бригада – единое целое, все на равных участвуют в рабочем процессе. Единоличником здесь быть нельзя. Когда коллектив работает слаженно, то и результат всегда будет на «пять».

- А чего ожидаете от визита в Красноярский край, от обмена опытом?

- Интересно, как работают коллеги на этом разрезе: как кидают, куда кидают, какие у них есть хитрые движения.

Обмен опытом и впечатлениями

- А сами готовы поделиться?

- Возможно! Вот приедут красноярцы к нам на разрез, все им покажем и поделимся!

Обсуждение рабочих вопросов и тонкостей профессии угольщика

Уникальность в гениальности

На Переясловском разрезе виноградовцев тоже встречали одни из лучших бригад – как опытные горняки, так и молодые работники. Пока кузбассовцы испытывали наши экскаваторы в деле, Константин Жбанов познакомил меня с шагающим ЭШ 10/70. К слову, даже издалека наблюдать за работой такой огромной машины, боязно. При каждом ее движении я инстинктивно пыталась увернуться и отойти еще дальше.

Константин Жбанов

- Что означают цифры: 10 кубометров - емкость ковша, а 70 метров – длина стрелы. Я бы сказал, самые оптимальные параметры. Хотя в истории производства таких машин есть и фантастические гиганты – 100/100! Уникальность шагающего экскаватора в том, что он работает самостоятельно, без привлечения дополнительной техники. Бульдозер подготовил площадку для работы, а все остальное делает экскаватор. Ковш зачерпнул породу в одном месте, стрела повернулась – породу высыпала. Радиус выгрузки порядка 65 метров. При такой работе достигается самая низкая себестоимость вскрыши. Ну вторая характеристика – запас прочности, надежности, долговечности очень серьезный. При должном обслуживании машина будет работать долго и приносить прибыль предприятию. Такие экскаваторы создали поистине гениальные люди – инженеры, конструкторы. Я люблю технику, машины, можно сказать, вырос в гараже. Отец тоже работал на разрезе на БелАЗе. Знаете, работая на большой технике испытываешь чувство гордости, тебе передается ощущение мощи машины.

Сравните размеры: люди и махина - шагающий экскаватор

Пока Константин посвящал меня в тонкости работы, Николай и Эдуард успели побывать в кабине экскаватора.

Сергей Цыбин показывает гостям кабину своего экскаватора

- И как вам? Есть разница?

- Восхищаемся! Машина хорошая, работает хорошо! Ощущения практически такие же, как и у нас на разрезе.

- Я сел в кабину, как будто на ней работал сто лет, – делится впечатлениями Эдуард. – Машина легкая, хорошо настроена, бригадир молодец! Сразу поддалась в управление, уговаривать не пришлось. Конечно, условия работы отличаются от тех, что на нашем разрезе, поэтому и машинисты работают иначе. Здесь условия тяжелые - забой тяжелый, не взорван. У нас полегче – другая технология: сначала делается площадка, проводятся взрывные работы. Работать легче, объемы делаем больше.

- Подсмотреть-то что-то подсмотрели?

- Конечно, потом проанализируем увиденное, сделаем выводы!

За "штурвалом" экскаватора Эдуард Муравлев

Сам собрал, сам работаю

Спрашиваю у бригадира Сергея Цыбина – «хозяина» экскаватора – чувства ревности не возникло?

Сергей Цыбин

- Да нет, мы с Эдуардом уже встречались на соревнованиях. А опытом нужно делиться, ведь это одно из условий для роста профмастерства, - считает Сергей Сергеевич. - Я работаю 28 лет, но всегда можно научиться чему-то новому. Свой экскаватор сам собрал и работаю на нем. Машина на участок пришла в разобранном виде, моя бригада ее собрала, знаем каждый узел. Несмотря на то, что экскаватору уже 41 год, он еще в строю.

- На ваш взгляд, за счет чего такой долгий срок жизни?

- Отношение к машине, обслуживание. Главное в бригаде – дисциплина. Каждый месяц проводим планово-предупредительный ремонт. Я чувствую ответственность за экскаватор, за свой экипаж. Вообще знаете, случайные люди не остаются в нашей профессии. Только те, кто чувствует машину, ведь она «живая». По опыту скажу, сложно найти и обучить помощника машиниста. Из 100 человек, дай бог, вырастет два хороших специалиста.

Мастер-класс от Сергея Цыбина: "Делать нужно вот так!"

- Сложно работать на такой махине?

- Нет! По сравнению с моделью 15/90 – эта игрушка, детский велосипед! По моему опыту, самый удачный шагающий экскаватор - 10/70 и 11/70. Легкий, не проваливается, маневренный, быстрый, шагает 200 метров в час.

- Как вам общение с коллегами с другого разреза? Есть отличия в подходе к рабочему процессу?

- Есть. Основное - отличаются технологии добычи. Они добывают уголь по мякушке, по жеваному, а мы грызем бетон. Но каждый профессионал в своем деле. Обязательно съезжу к коллегам на их разрез, тоже любопытно увидеть их в работе.

Внутри шагающего экскаватора

Эдуард Муравлев и Сергей Цыбин

Работа дисциплинирует

Дмитрий Сластенов, машинист экскаватора из молодого поколения угольщиков Переясловского разреза, ему 29 лет.

Дмитрий Сластенов

- На этом разрезе у меня работали два моих родственника. Глядя на них, я в 20 лет, после армии, отучился на курсах и пришел на разрез. Опытный машинист - Александр Владимирович Шуппе – обучил тонкостям работы. Я и сейчас могу к нему в любое время обратиться за помощью. Четыре года был в помощниках и уже вот шесть лет машинистом. Работа повлияла на мой характер, она дисциплинирует, отношение к жизни стало более ответственным. Хочется и поработать качественно, и смену хорошо сдать, не подвести коллег. Передать сменщикам машину без поломок. У нас коллектив дружный, сплоченный. Старшие коллеги помогают, стремятся передать свой опыт. Да и мы, молодые, тоже не отстаем, вникаем в процесс работы, соревнуемся между собой, стремимся сделать объемы побольше. В этом году поеду на корпоративные соревнования «Лучший по профессии», готовлюсь, учу билеты по промышленной безопасности, оттачиваю мастерство владения машиной. Так что еще встретимся с кузбасскими коллегами на одной площадке!

Дмитрий Сластенов и его напарник. Это не парни маленькие, это ковш огромный!

Красиво: природа и машина, созданная руками человека

Фото и видео: Сергей ФИЛИНИН