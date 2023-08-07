Развитие красноярской технологической долины поддержали глава региона Михаил Котюков и министр экономического развития России Максим Решетников

Фото предоставлено компанией РУСАЛ

В Красноярский край с рабочим визитом приехал министр экономического развития РФ Максим Решетников. Одним из запланированных дел было посещение площадки красноярской технологической долины, где будут работать высокотехнологичные предприятия по производству продукции из алюминия.

Технологическая долина Красноярска имеет статус особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Она создана согласно Постановлению Правительства РФ, в 2020 году как инструмент государственной поддержки инвестпроектов компаний, направленных на локализацию и развитие производств в сфере цветной металлургии, машиностроения и связанных с ними направлений. Для резидентов предусмотрены особые налоговые условия. Ещё одно преимущество технологической долины в непосредственной близости к производителю алюминия – Красноярскому алюминиевому заводу компании РУСАЛ. Для производителей это минимизирует затраты на доставку и переплавы, а значит делает продукцию ещё более конкурентоспособной.

На сегодня резидентами особой экономической зоны являются пять компаний. Резиденты машиностроительного направления – ООО «Хенкон Сибирь» и АО «Спецтехномаш» – уже приступили к строительству. «Фабрика Феникс» завершила проектные работы и ждет разрешения на строительство.

Резиденты алюминиевого кластера – ООО «Сибирские алюминиевые диски» и ООО «Сибирский профиль» – выполняют проектные работы, отдельные объекты находятся на государственной экспертизе и ждут разрешения на строительство.

- Текущая экономическая ситуация – это возможность для резидентов-предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию. Освободились ниши на рынке, потому что европейские, западные поставщики ушли. Инвестиции первые пошли, а дальше очень многое будет зависеть от региона. Есть предложение, что улучшить, важно, что регион понимает, что надо двигаться дальше, надо использовать новые возможности. Поэтому поднялся вопрос о расширении площадки ОЭЗ, - заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Новые предприятия будут соответствовать всем экологическим требованиям. Сам производитель алюминия – завод РУСАЛа – так же проводит программы по снижению нагрузки на окружающую среду, а сегодня подошел к завершающей стадии подготовки к глобальной перестройке завода. По планам РУСАЛа половину КрАЗа снесут, а на освободившихся площадях построят два новых корпуса с современной и экологичной технологией, а ещё парк для сотрудников. Сейчас проект перестройки находится на заключительной главгосэкспертизе, затем РУСАЛу необходимо будет получить разрешение на строительство.

- Особая экономическая зона будет создавать, с одной стороны, высокие переделы и новые рабочие места, что для нас принципиально важно, при том что эти рабочие места уже будут соответствовать самым высоким экологическим требованиям. А с другой стороны, в рамках деятельности резидентов зоны будет создаваться тот самый технологический суверенитет, который позволит на долгие годы вперед совершенствовать технологии производства как первичного сырья, так и уже готовых изделий из этого первичного металлургического сырья, - прокомментировал глава региона Михаил Котюков.