Кинофестиваль имени Марины Ладыниной пройдет в Назарово 2 – 4 сентября. Фото: правительство края

Город Назарово готовится к проведению традиционного кинофестиваля отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Он состоится уже в 12-й раз. Определены и даты – со 2 по 4 сентября. Это мероприятие станет одним из главных культурных событий года не только для города Назарово, но и края в целом.

Формат кинофорума такой, что на него собираются звезды отечественного кино – режиссеры, критики, популярные и начинающие артисты. А гости приезжают не только из разных концов края, но и других регионов. Здесь есть уникальная возможность пообщаться с миром кино по другую сторону камеры.

Программа и список участников фестиваля еще уточняются. Однако уже известно, что в этот раз его почетными гостями станут народный артист России Александр Прошкин, заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова, артисты театра и кино Олег Харитонов, Полина Сидихина, Максим Студеновский, артистка театра, кино и эстрады Алена Биккулова.

Сначала участники события возложат цветы к памятнику великой актрисы советской эпохи в сквере ее имени, затем состоится начнется торжественное открытие. На которое, возможно, прибудет и врио губернатора края Михаил Котюков.

Но за все годы ни разу еще никто не сказал, что было скучно и неинтересно. Будут премьеры, творческие встречи и мастер-классы, автограф-сессии и многое другое.

Почему именно город Назарово? Для тех, кто не знает: с ним связаны детство и юность актрисы Марины Лыдыниной. Семья переехала сюда, когда она была еще маленькой. Здесь училась, а в соседнем Ачинске играла в школьном самодеятельном театре. И после была сельской учительницей в селе Назарово. По сути – здесь и проявились впервые ее актерские наклонности.