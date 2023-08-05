Перерождение души машиниста, любимый мужчина кассира и отставшие пассажиры: истории Красноярской железной дороги

Из чего состоят будни красноярских железнодорожников Фото: Мария ЛЕНЦ

Железная дорога – это особая романтика. Пожалуй, нет никого, кто хотя бы раз в жизни не путешествовал в уютном вагоне по бескрайней стране, любуясь видами за окном, как пролетают мимо города и станции. И рядом интересные попутчики, в беседах с которыми пролетает время. Признайтесь, вы ведь тоже считаете бесконечные вагоны грузового состава, когда приходится тормозить на переездах, и сбиваетесь после пятого или шестого десятка. А есть еще электрички. Поезда-трудяги каждый день перевозят пассажиров, спешащих по своим делам – кто на работу, что на дачу, кто-то в гости.

На самом деле железная дорога – это огромное хозяйство из десятков структурных подразделений, сотен специальностей и тысяч сотрудников. В первое воскресенье августа железнодорожники всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Самый повод рассказать о людях этой отрасли. Охватить всех – физически нереально. Но мы попробуем о нескольких. Например, о тех, которые имеют отношение к Иланскому экспрессу.

Скоростной электропоезд сообщением Красноярск – Иланская сегодня самый протяженный маршрут на Красноярской железной дороге протяженностью около 270 километров. И самый востребованный, он перевозит по тысяче человек за одну поездку, а зачастую и больше.

ПОЕЗДКА НАЧИНАЕТСЯ С КАССЫ…

Ну, или кассира-контролера, если пассажир запрыгнул в электричку за секунду до оправления. Кассир идет по вагону в своей униформе, улыбается… Ей положено улыбаться – потому что каждый пассажир едет навстречу новой жизни, его нужно проводить с хорошим настроением.

Знакомьтесь: Татьяна Новикова. Пришла работать в компанию «Краспригород» (организует пригородные пассажирские перевозки) ровно 10 лет назад.

Какими путями попала на железную дорогу?

- Я девчонка деревенская, со станции Кемчуг. С детства с мамой мы ездили в Красноярск. Интересно было наблюдать, когда в вагон заходили контролеры. Пассажиры протягивают им деньги и билеты. И все боятся. Я говорила: «Мама, когда вырасту, тоже буду контролером». Мама хохотала тогда, а после, спустя много лет, увидела меня в форме и сказала: «Ну что, сбылась твоя мечта». Я стала контролером, только я стараюсь делать так, чтобы меня никто не боялся, а наоборот.

Кассир, она же контролер Татьяна Новикова Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В первую поездку переживала, вдруг не справится, вдруг попадутся трудные пассажиры.

- Меня такое чувство никогда не покидает. Потому что работа с людьми – это всегда непросто. Нам приходится быть и психологом, и врачом, и преговорщиком. Но я всегда себя настраиваю, как надо.

Одну стрессовую поездку Татьяна запомнила надолго. Дело было года три назад, на длительные майские выходные, которые совпали с «окнами». («Окно» - это перерыв в движении поездов, когда проводятся серьезные работы, например, меняются рельсы. В такой момент задействованы многие подразделения железной дороги). В составе экспресса Красноярск – Иланская было 10 вагонов, это много. Вместимость – тысяча сидячих человек, плюс еще 600 человек стояло.

- Очень тяжелый был день. Я ходила по вагонам, всех успокаивала. Составители поезда разве могли знать, что такое количество пассажиров вдруг захочет покинуть Красноярск на праздники? Я извинялась за неудобства, а потом заплакала, заперлась в туалете. Мне позвонила начальница (ей уже сообщили, что еще за пределы Красноярска не выехали, а уже ужас). Я не успела ей ответить «алло», она мне: «Не реви». Но потом я успокоилась, привела себя в порядок и - снова работать. И так до Канска ехали, почти 4 часа, только потом в вагонах стало свободнее.

Однако все свои рабочие проблемы Татьяна никогда не приносит домой. Порог квартиры – это граница. Историями с поездок делится, но не более того. Семья девушки – это ее муж и дочь.

Кстати! Муж имеет самое прямое отношение к работе Татьяны. Максим – сотрудник транспортной полиции. Там целая интрига закрутилась.

- Я не подозревала, что общие знакомые задумали нас познакомить и ему обо мне все справки выдали. При первой нашей встрече он: «Дай руку, я все про тебя расскажу». Заинтересовал. Обменялись телефонами и стали общаться. Встречи были волнительными, я влюбилась безоглядно. Максим иногда ездил со мной в поезде сопровождающим, встречал меня с рейса. Так и до загса дошли. Свадьбу играли скромно, но после регистрации заехали на вокзал, это своего рода традиция у нас. Зашли к его коллегам, к моим.

Пришлось Максиму однажды заступаться за Татьяну. Посмотрите на фото – они такая обаятельная, милая. И попался ей нетрезвый пассажир с замашками альфа-самца. Знаете, бывают такие: «ты мне улыбнулась – значит, заигрываешь». Послать пассажира туда, куда Макар телят не гонял – нельзя, врезать по шее и выкинуть в окно – нельзя. Культурных слов не понимает.

- Я знала, что в поезде едет мой Максим (мы тогда еще встречались). Я ему сообщила. В общем, этот пассажир долго и искренне передо мной извинялся. После я его встречала в других поездках – и снова извинялся.

Возвращаемся к жизненным историям: электричка – это особый мир, где постоянно что-то происходит. Часто бывают случаи, когда пассажиры садятся не на свой поезд и едут в противоположную сторону. Одни воспринимают это, как забавные курьезы, другие – как знак свыше.

Все чаще к нам каким-то ветром заносит иностранцев. Однажды Татьяна встретила двух англоязычных парней – туристов и общалась с ними через переводчик на смартфоне. Другой раз был вроде француз, говорил по-русски с интересным акцентом, он клялся: «Я тебя украду, за границей никто не найдет». Татьяна остудила его порывы: «У меня муж такой, что везде найдет». И еще запомнились индийцы, они кстати, ехали в Дивногорск, любовались красотами и были в восторге от маленькой дочери Татьяны –белокурая девочка с длинными волосами даже испугалась их внимания.

И классика жанра, нельзя не спросить: а роды приходилось принимать?

- Было и такое года два назад. Возвращались с Иланской в Красноярск. Зашла на станции Громадской девушка с животом. Немного проехали – она в тамбур. Я за ней: «У вас все в порядке?» Она ответила, что едет в больницу рожать, но малыш-торопыга решил не ждать. Я бегу к нашим ребятам, сообщаю. Машинист связывается с ближайшими станциями, чтобы там вызвали скорую. С помощником машиниста и другими кассирами начинаем готовиться, собирать, что у нас есть: нож для пуповины, полотенце и салфетки, антисептики. Но повезло (нам или ей) – в Камарчаге ее ждала бригада скорой помощи, забрали. Потом мы с этой мамой встречались – у нее милый мальчишечка родился. Очень приятное чувство.

Это у Татьяны профессиональное – запоминает своих пассажиров.

Подводя итоги, что дала Татьяне Железная дорога?

- Это часть моей жизни. Она дала мне любимого мужчину, много новых друзей и знакомых. Стабильность и уверенность в будущем, хороший коллектив. Надежность. Скажу так: все есть, главное – чтобы семафор был зеленым.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ

Знакомьтесь, Дмитрий Скрипкин, машинист электропоезда. Это он отвечает за безопасную поездку пассажиров.

О себе рассказывает: коренной красноярец, родился в декабре 1984 года. Вместе с младшим братом рано остался без родителей и все заботы взяла на себя бабушка. Окончил девятый класс и решил: бабушке тяжело одной двух пацанов поднимать, надо получать профессию и скорее начинать работать. «Я – мужчина, мне надо ближе к технике. Отец был водителем, по мне - так самая мужская работа». Они жили тогда на проспекте Свободном. И неподалеку – Железнодорожный техникум.

- Наверное, перерождение душ существует. Ныне живущие заменяют людей, которых не стало. Года три или четыре назад я узнал от своей второй бабушки, что ее отец с матерью до войны имели отношение к железной дороге. Мой прадед, в честь которого меня назвали, работал на товарном дворе на станции Красноярск, ушел на войну и там пропал без вести. Мне раньше никто не рассказывал об этом. А тут бабушка вспомнила: «Видать, это перерождение, раз тебя потянуло к железной дороге».

У Дмитрия был выбор – грузовые поезда или пассажирские. Пошел туда, где в тот момент не хватало кадров: уходили ветераны, нужна была молодежь – в Дирекцию моторвагонного подвижного состава, на пригородное сообщение. И остался. Дату помнит точно – 16 июля 2004 года. А в первую самостоятельную поезду отправился уже в 2007 году, когда ему было 23. И стал самым молодым машинистом.

Прошло почти два десятка лет – а какие разительные перемены случились. Сначала были старые круглые рижские поезда (кто помнит, зеленые такие). Их называли «глобусами». Обзорность из кабины машиниста была идеальная. Но внутри была маленькая и душная. Когда парень поднялся в нее в первый раз, то словил ощущение сродни клаустрофобии. С его-то высоким ростом ему нужно больше места. Зато сейчас в новых электропоездах просторно и комфортно.

Дмитрий Скрипкин, машинист электропоезда. Фото: КрасЖД

- Я застал поезда, когда они были по десять и сдвоенные по двадцать вагонов – столько перевозили зараз пассажиров. Это были летние дачные маршруты. Кто ездил в те годы на дачу – тот знает, о чем я говорю. Незабываемые впечатления: первый вагон стоит в начале платформы, а последние где-то далеко и пассажиры под откос выпрыгивают с рюкзаками. Мне, тогда еще помощнику машиниста, нужно было выполнить свой служебный долг – пройтись по всему составу и проверить, все ли в порядке. Однажды открываю дверь и понимаю, что идти мне некуда – люди стоят так тесно, плечо к плечу, что не протиснуться! Сейчас электрички стали короче, но они ходят чаще и это лучше.

Молодежь охотно идет работать на железную дорогу. В коллектив Дмитрия за последние четыре месяца влилось 18 ребят. И вообще здесь нет текучки кадров. Есть те, кто уходит на заслуженную пенсию, и те, кто заступает им на смену. Раз уж мы заговорили об этом – РЖД во всех отношениях один из самых надежных работодателей. Даже в самые сложные времена в 90-х годах здесь сохранялась стабильность. Кстати, младший брат Дмитрия тоже пришел по его стопам, только он – машинист пассажирского поезда. «Ему нравится до безумия» - делится наш собеседник.

Любовь, жена Дмитрия тоже железнодорожница. Один техникум заканчивали, а свел их вместе Иркутский институт, где оба учились заочно. После него поженились. Сейчас у них сын и дочь. И вообще семейственность на железной дороге только приветствуется: супруги знают, в чем заключается работа друг друга, поддерживают, на этой почве у них не бывает проблем. Когда муж ночью работал, приходит домой отсыпаться утром – домочадцы на цыпочках ходят, чтобы не потревожить. И наоборот, когда ночные смены у жены.

- Машинист должен прийти к работе подготовленным, спокойным. Ему нельзя отвлекаться на личные проблемы. Мы работаем с пассажирами, позади меня в вагонах до тысячи пассажиров, а то и больше, я отвечаю за их жизнь.

Шутим с Дмитрием. У машинистов должно быть чувства юмора, оно помогает в работе. За два десятка лет у него много историй забавных накопилось.

- Это только кажется, что вагоны не резиновые. Открываются двери, народ выходит, смотрю: е-мое, где вы все помещались? Хотя вроде знают, что следом пойдет другой электропоезд, но им нужно в мой. Помню, когда я еще учился, у нас преподаватель спросил: «Знаете, почему все садятся в первый вагон? Потому что он едет быстрее, чем все остальные».

С пассажирами не соскучишься. Вот из недавних историй. Иланская электричка отправляется от центрального вокзала. На улице +35, в вагоне работает кондиционер. Друг напротив друга сели две женщины. Одна встала и открыла окно, потому что замерзла. Вторая закрыла. Пересесть на другое место – не судьба. Аргумент: «А почем я должна пересаживаться?» Так они доехали до Базаихи, затем перешли от ругани к драке. Билетные кассиры их разнимали. Это к тому, что угодить пассажирам непросто.

Иланский экспресс - самый протяженный маршрут Красноярской железной дороги. Фото: КрасЖД

Давайте лучше о позитиве. Из недавнего: поезд вернулся вечером с маршрута, его в депо, приводить в порядок. Парни-машинисты проходят мимо и видят, как в тамбуре одиноко грустит потерянный велосипед. Причем пристегнутый хозяином на хорошую противоугонную цепь. Через несколько часов позвонили из «Краспригорода», что хозяин нашелся. Он ехал из Иланского до Заозерного, вышел без своего «коня» и только после спохватился. На другой день велосипед отправили назад.

Когда ездили на электричке, наверняка заметили, как по вагонам ходит человек в униформе? Это не машинист, он не может покинуть кабину. Это его глаза и уши, одним словом помощник. Следит, как работает оборудование, улаживает конфликтные ситуации с пассажирами.

Очень часто попадаются щедрые дачники, когда возвращаются в город с урожаем. Однажды помощник вернулся в кабину к машинисту с полной пригоршней ягоды. Другой раз долго отсутствовал, пришел и рассказывает: «Сейчас с та-а-акой женщиной познакомился. Она спросила, поеду ли я завтра еще». «А что такое?» - Поинтересовался Дмитрий. «Да мы с ней как за цветы заговорили, хотим продолжить…»

Нет ни одного направления Красноярской железной дороги, куда бы Дмитрий не ездил. Кстати, трассу Южного хода на Абакан с ее извилистыми тоннелями и шикарными видами Козинского виадука, Дмитрий считает самой легкой. Зато участок Транссиба до станции Иланской – самый сложной. Но когда пассажирам комфортно, они не замечают «неровностей железной дороги». И это – показатель мастерства машиниста.

Этим летом Дмитрий временно выступает в роли наставника. Делится опытом с новым поколением.

- Сегодня работал с молодым, делал ему инструкторскую поездку, смотрел, как по участку едет. И думал: «а ведь я также начинал – где не нужно, я разгонялся, где не нужно, я тормозил». Все приходит в жизни с опытом, а в нашей профессии – тем более.

РАДУШНАЯ ХОЗЯЙКА ВОКЗАЛА

У каждой станции вдоль железной дороги – свои особенности. Для пассажиров, которые сходят на перроне с поезда или, наоборот, отправляются в путь, станция – всего лишь маленький эпизод в их путешествии. Но для тех, кто работает здесь - это отдельный маленький мир. И в коллективе не бывает случайных людей.

Елена Павловна Акулич – начальник вокзала на станции Иланская. В ее жизнь железная дорога вошла со стороны, случайно. Никто из родных даже близко не имел к ней отношения. После школы вместе с тремя знакомыми девушками поехала в Красноярск и поступила за компанию в Железнодорожный техникум. Практику проходила на станции Иланской, четыре месяца вагоны бегала и списывала. И когда получила диплом, то приехала сюда насовсем. Кстати, сразу же поступила заочно в институт в Иркутске.

Начальник вокзала станции Иланская Елена Акулич. Фото из личного архива

Собственно работу на вокзале начала с билетного кассира. Это было время, когда билеты на поезда выписывали вручную и ножницами вырезали на них зигзагами цены, не требуя у пассажира паспорт.

- Если бы вам вдруг пришлось сменить профессию, куда бы вы пошли?

- Я бы никуда не ушла. Я ни минуты не жалею, что связала свою жизнь с железной дорогой. Правда. Это не для красивого слова, это от души идет. Мне повезло с работой и с людьми, работающими рядом со мной.

Каждый день приносит что-то новое. Станция Иланская, например, часто фигурирует в сводках, потому что здесь обычно снимают с поездов чересчур «веселых» пассажиров. Чаще вахтовиков, которые переберут горячительного и начинают бузить. Это больше по части транспортной полиции.

Идеальный день для вокзала, это когда все пассажиры успели на свои поезда, ничего не забыли, никого не потеряли. Но если что-то случается, приходится решать вопросы в индивидуальном порядке. Был случай, например: мужчина вышел из пассажирского поезда, чтобы купить мороженое и побежал почему-то не в ларек на перроне, а за пределы вокзала. И отстал, а ведь он – сопровождающий маломобильного пассажира. Пришлось составлять ему персональный сценарий – как догнать убежавший поезд. Правда, вел себя не очень красиво, словно ему обязаны чуть ли персональный вертолет вызвать.

- Дня через два после этого еще смешнее случай произошел. Бабушка с внуков вышли из вагона на платформу подышать воздухом. Сели на лавочку, включили фильм. Как так можно – поезд ушел, а они спохватились? Какой фильм они смотрели, интересно? Мы уже привыкли к такому.

Дочь Елены Павловны по ее стопам не пошла. Выбрала хореографию и живет на Урале. Но когда приезжает в гости, мама всегда встречает ее именно на вокзале.

- Поздравляю всех моих коллег с праздником. Желаю сил, упорства, оптимизма, удачи желаю. Любите свою работу, гордитесь. Все мира, счастья, благополучия и здоровья.