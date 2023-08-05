«Твои ресницы – ужас»: в Туве лэшмейкер избила девушку из-за плохого отзыва в соцсетях

Скриншот: социальные сети

В Кызыле мастер по ресницам избила девушку из-за плохого отзыва в интернете. Видео появилось сегодня, 5 августа, в социальных сетях и тг-каналах.

По словам пострадавшей, она ходила на процедуры к местному лэшмейкеру (так называют специалистов, которые занимаются наращиванием ресниц). Клиентка осталась недовольна качеством проделанной работы, а поэтому решила оставить негативный отзыв на своем аккаунте в социальных сетях. Там она сообщила подписчикам, что новые ресницы выглядят ужасно, на них остался клей. Такой отклик сильно не понравился мастеру.

Лэшмейкер собрала друзей. Вместе они пошли мстить.

Следующим вечером клиентку жестоко избили на улицах города, а все происходящее снимали на камеру смартфона. Нападавшие выложили неприятное видео в сторис. От злоумышленников девушку спасли очевидцы.

Пострадавшая уже обратилась в полицию. Ролик был передан правоохранителям.