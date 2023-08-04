После взрыва газа в Канске госпитализировали семь человек

Во время взрыва газа в Канске пострадали 11 человек. Фото: прокуратура

После взрыва газа в многоэтажке в Канске за медицинской помощью обратились 11 человек, сообщили в Минздраве Красноярского края. ЧП произошло в подъезде пятиэтажки на Каландарашвили, 19: в результате взрыва оказались повреждены несколько квартир, 200 жильцов были эвакуированы.

Фото: СК

В Минздраве сообщили, что из 11 обратившихся к врачам семь человек были госпитализированы. Двое из них, по предварительной информации, находятся в тяжелом состоянии.

Фото: МЧС

Следственный комитет после ЧП завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков заявил, что лично проверит, как организована помощь пострадавшим, и заявил, что в происшествии, к счастью, обошлось без жертв.

Фото: СК

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Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.

Пострадали несколько человек: в Канске взорвался газ в подъезде многоэтажки (подробнее)

По предварительным данным, в ЧП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Информации о погибших нет. Взрыв, предположительно, произошел на втором этаже: судя по видео, в одной из квартир там после взрыва началось возгорание.