Во саду ли, в огороде выросла… Площадка!

Новую площадку оборудовали в СНТ «Строитель», которое расположено на территории Элитовского сельсовета. Эти участки находятся, что называется, в шаговой доступности от черты города, и потому дачников и отдыхающих там в летний сезон бывает очень много. Без грамотно оборудованного места накопления ТКО не обойтись: последствия «анархии» в вопросах мусора до сих пор регулярно обнаруживаются во всех окрестных лесах и оврагах.

От «Красноярской рециклинговой компании» для обустройства площадки дачники получили мульду – вместительную восьмикубовую ёмкость для складирования мусора, который регоператор будет вывозить с новой площадки по утвержденному графику.

Как пояснили в КРК, цивилизация в виде мусорной реформы проникает на территории дачных посёлков не слишком быстро. По данным на конец июля 2022 года, из 590 СНТ и ДНТ, находящихся в Емельяновском районе, только 191 дачное товарищество заключило договор с левобережным региональным оператором, причем 33 сделали это уже в текущем году.

«Мы не ограничиваемся «садово-огородным» периодом и в течение всего года проводим работу с представителями СНТ и ДНТ, чтобы помочь им навести порядок на своих территориях и избежать штрафов за уклонение от заключения договора, – рассказали в КРК. – Проводим индивидуальные консультации с представителями дачных и садовых товариществ, разъясняем все нюансы. Оказываем и практическую помощь: многие товарищества, где оборудовали площадки для накопления ТКО, получили от нас контейнерное оборудование. Только с начала этого дачного сезона мы передали дачникам 44 контейнера разного объема».

Специалисты «Красноярской рециклинговой компании» отмечают: часто, пытаясь уклониться от создания площадок дл накопления отходов в дачных посёлках, представители СНТ и ДНТ ссылаются на то, что не могут выделить участок земли. Однако в Емельяновском районе есть прекрасные примеры того, как дачники, скооперировавшись, делают одну площадку на несколько товариществ. Самый яркий пример такого конструктивного сотрудничества – дачи в районе станции Снежница, где в августе 2021 года по инициативе председателя садового общества «Мелиоратор» сразу 13 СНТ объединились и сделали общую площадку для накопления ТКО.