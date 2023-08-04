Обеспечить экономику Красноярского края кадрами помогут «Лидеры России» Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономика Красноярского края нуждается в профессиональных кадрах. Это связано с высокими темпами развития территории. В том числе с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках КИП «Енисейская Сибирь», которая требует привлечь к 2030 году более 100 тысяч специалистов. А всего потребность составляет в регионе около 60 тысяч специалистов в год.

Задача не только в том, как развивать и сохранять собственный трудовой потенциал. Но и создать условия, чтобы сюда ехали из других регионов. В первую очередь нужны перспективные, ответственные, инициативные кадры с желанием добиваться высоких производственных и личных результатов. Самое эффективное решение – комплексное, поэтому сейчас в крае действуют несколько программ. Это Стратегия управления рынком труда, Стратегия развития профориентации, региональная программа содействие занятости молодежи и так далее.

А еще есть федеральный конкурс управленцев «Лидеры России», он является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году проводится пятый сезон конкурса, куда впервые включен региональный этап. Его проходят более 3 тысяч участников из всех субъектов РФ и 23 стран.

Конкретно в Красноярском крае в конкурсе участвуют 53 управленца разного возраста, опыта, места работы и профессиональных навыков. По словам министра экономики Красноярского края Анны Гарнец, участники конкурса приступили к решению регионального кейса с привязкой на ближайшие 1-2 года и среднесрочную перспективу в 3-5 лет. Такие условия озвучил руководитель региона. Он лично будет знакомиться с лучшими проектами.

Отметим, что Михаил Котюков – единственный из глав российских регионов, который включен в состав наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», возглавляемого Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Красноярский край отличается высоким уровнем индустриального развития, здесь реализуются крупные инвестпроекты, в первую очередь в рамках КИП «Енисейская Сибирь». Уже сейчас региону требуются десятки тысяч квалифицированных работников. Нам необходимо привлечение, удержание и развитие талантов. Надеюсь, конкурсные проекты «Лидеров России» помогут нам в достижении этих важных целей, – отметил руководитель края Михаил Котюков.