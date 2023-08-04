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Общество4 августа 2023 10:27

Обеспечить экономику Красноярского края кадрами помогут «Лидеры России»

Участники всероссийского конкурса «Лидеры России» ориентированы на подготовку кадров для крупных инвестиционных проектов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Обеспечить экономику Красноярского края кадрами помогут «Лидеры России»

Обеспечить экономику Красноярского края кадрами помогут «Лидеры России»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Экономика Красноярского края нуждается в профессиональных кадрах. Это связано с высокими темпами развития территории. В том числе с реализацией крупных инвестиционных проектов в рамках КИП «Енисейская Сибирь», которая требует привлечь к 2030 году более 100 тысяч специалистов. А всего потребность составляет в регионе около 60 тысяч специалистов в год.

Задача не только в том, как развивать и сохранять собственный трудовой потенциал. Но и создать условия, чтобы сюда ехали из других регионов. В первую очередь нужны перспективные, ответственные, инициативные кадры с желанием добиваться высоких производственных и личных результатов. Самое эффективное решение – комплексное, поэтому сейчас в крае действуют несколько программ. Это Стратегия управления рынком труда, Стратегия развития профориентации, региональная программа содействие занятости молодежи и так далее.

А еще есть федеральный конкурс управленцев «Лидеры России», он является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году проводится пятый сезон конкурса, куда впервые включен региональный этап. Его проходят более 3 тысяч участников из всех субъектов РФ и 23 стран.

Конкретно в Красноярском крае в конкурсе участвуют 53 управленца разного возраста, опыта, места работы и профессиональных навыков. По словам министра экономики Красноярского края Анны Гарнец, участники конкурса приступили к решению регионального кейса с привязкой на ближайшие 1-2 года и среднесрочную перспективу в 3-5 лет. Такие условия озвучил руководитель региона. Он лично будет знакомиться с лучшими проектами.

Отметим, что Михаил Котюков – единственный из глав российских регионов, который включен в состав наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», возглавляемого Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Красноярский край отличается высоким уровнем индустриального развития, здесь реализуются крупные инвестпроекты, в первую очередь в рамках КИП «Енисейская Сибирь». Уже сейчас региону требуются десятки тысяч квалифицированных работников. Нам необходимо привлечение, удержание и развитие талантов. Надеюсь, конкурсные проекты «Лидеров России» помогут нам в достижении этих важных целей, – отметил руководитель края Михаил Котюков.

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