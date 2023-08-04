«Форрест Гамп» из Хакасии, который ходил к бабушке за 30 километров, оказался фейком

История из сети про мальчика из Хакасии, который «каждый день» ходит по трассе за 30 километров к бабушке поесть, оказалась фейком. Фото: Мария ЛЕНЦ

В сети распространилась история «настоящего Форреста Гампа из Хакасии» с призывом к максимальной огласке, чтобы герою поста и его семье помогли.

Якобы, неравнодушные люди встретили на трассе Абакан-Саяногорск 9-летнего голодного мальчишку в рубище, который «каждый день» ходит в таком виде к бабушке пешком за 30 километров, только чтобы поесть. В одних постах упоминаются, что в его семье шестеро детей, в других – семеро, которых не может прокормить мать-одиночка.

Для начала «включаем» логику: получается, что один ребенок ходит есть, а другие сидят голодные или «столуются» в других местах? И что мать отпускает сына одного вдоль опасной трассы на такие расстояния? «Незаметно» исчезать из дома, чтобы «отмотать» десятки километров, явно не получится. Путем нехитрых математических действий получается, что в день пацан должен проходить по 60 километров, а в неделю – 420, что (мягко говоря) не вызывает доверия. Далее в истории анонимы довезли пацана к бабушке. Непонятно, почему они не сообщили о нем в полицию ради его же блага. Естественно, место, где живет пожилая родственница, не называется, как и родной населенный пункт оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации ребенка. Неизвестна и точка на трассе, в которой его подсадили в машину. Иллюстрация тоже оказалась не привязанной к истории.

В некоторых постах упоминается Алтайский район Хакасии. В его администрации корреспондента «КП»-Красноярск» заверили, что эти посты про мальчика - «однозначно фейк»:

- Нет такого у нас. У нас отлично все службы работают!

Информации о многодетной семье, подпадающей под описание, и ребенке, передвигающемся по дороге в лохмотьях, чтобы поесть, в администрацию района не поступало. Там сообщили, что со всеми многодетными семьями работают социальные службы, и подобной ситуации на контроле нет. Если бы описанное было правдой, мальчик неизбежно попался бы на глаза местным жителям: в населенном пункте или на трассе. И они моментально сообщили бы в районную администрацию и компетентные органы. Судьбой ребенка (и многодетной семьи) сразу бы занялись социальные и другие службы. Но такой истории попросту не было.