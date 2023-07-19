Садоводам на заметку: украсим Сибирь садами

Фото: Светлана Маковеева

Второй год в Красноярском крае действует новый вид государственной поддержки – субсидия на реализацию проектов, которые помогают развитию на территории края садоводства и огородничества, чтобы дачная жизнь была максимально удобной, комфортной и, конечно же, плодотворной. В прошлом году одним из победителей грантового конкурса стал Краевой союз садоводства. Более полугода в рамках грантового соглашения между союзом и министерством сельского хозяйства и торговли региона работали консультационные площадки, где председатели СНТ, члены правления и простые садоводы могли получить актуальную информацию о применении действующего законодательства и ответы на все свои вопросы. В этом году союз вновь стал победителем конкурса краевого минсельхоза, благодаря чему работа с садоводческими товариществами продолжилась.

В преддверии Дня дачника мы пообщались с председателем Союза объединений питомниководов, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петром Суворовым.

- Петр Иванович, не все знают, что существует такой необычный праздник – День дачника. Хотя для нашей страны это вполне объяснимо: трудно найти человека, который хоть раз в жизни не бывал на даче! Многие вообще проводят на даче значительную часть жизни. Расскажите, что это за праздник.

- В последние годы День дачника набирает популярность. Официального статуса у праздника нет, но он повсеместно отмечается. Дата – 23 июля – выбрана неслучайно. Это самая середина лета, разгар дачной жизни, когда уже проведены основные огородные дела и люди видят результаты своего труда, собирают урожай. Дачная жизнь – особая форма жизни, неспешная, подчиненная природным ритмам, когда встаешь с рассветом и первыми петухами, а спать ложишься, когда стемнеет. Согласитесь, горожан всегда тянет на природу, к земле. Причем как старшее поколение, так и молодое. Конечно, есть расхожее мнение, что дача – удел пенсионеров. Но посмотрите, сколько молодежи едет на дачи, сначала просто отдохнуть, расслабиться, немного помочь родителям или дедушкам-бабушкам. Среднее поколение вывозит на дачи детишек, там и воздух чистый, и витамины с грядки. Сейчас много молодых, которые увлечены здоровым образом жизни, на своих садовых участках выращивают полезные овощи-фрукты. Так что дачная жизнь продолжается и приумножается!

- А как все начиналось? История садоводства в Красноярском крае содержит немало славных страниц…

- История сибирского садоводства вписывается в историю самого региона. Несмотря на то, что Сибирь считается территорией рискованного и экстремального земледелия, люди работают на земле и получают урожаи. Все началось с южных территорий. Первым садоводом Минусинска по праву считается декабрист Семен Григорьевич Краснокутский. Он одним из первых в 1829 году стал выращивать вишневые и яблоневые деревья. А в середине XIX века к садоводству присоединились и местные жители: они стали выращивать плодовые деревья, полученные от посева семян. Еще одно имя, вошедшее в историю края, - Михаил Гаврилович Никифоров. Он также на юге края занимался опытами по садоводству и овощеводству, проводил селекционную работу, испытывал сорта. Представляете, ему удалось собрать более сотни сортов яблони, груши, сливы, вишни, терна, черешни, персика, которые он пытался акклиматизировать! Михаил Никифоров – автор сортов яблони Любимец Никифорова, Сеянец Титовки, Сеянец Боровинки. Садовод-экспериментатор даже разработал способ выращивания малозимостойких сортов, при котором осенью дерево наклоняется к земле, а крона прикапывается на зиму песком. Большим пропагандистом сибирского садоводства был и Владимир Михайлович Крутовский, который заложил сад на окраине Красноярска. Его брат Всеволод разработал агротехнику выращивания европейских сортов яблони в стланцевой форме, стал автором более десятка сортов яблони… Вообще история сибирского садоводства – это отдельная тема для разговора. Там столько имен, трудов и открытий! Что важно – все это не стало просто историей, работу продолжают сейчас и наши ученые, и садоводы-любители.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Петр Иванович, что пожелаете садоводам и дачникам в их профессиональный праздник?

- Хороших урожаев и здоровья побольше! Несколько лет назад, в 2017 году, всем известный российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон выступил с инициативой внести в общенациональный календарь праздников День садоводов, потому что их труд имеет важное практическое для страны значение. Более того, певец даже принял участие в создании гимна садоводов. Там есть такие слова: «Заветной мечте мы, как прежде, верны, Россию украсим садами! Мы пройдем сквозь пыль и дым! Урожай большой взрастим! Не расстанусь с огородом! Буду вечно молодым!». Поэтому садоводам желаю всегда оставаться молодыми, полными идей, а еще сил и терпения в решении различных бытовых вопросов. Ну а мы, специалисты Союза садоводов Красноярского края, министерства сельского хозяйства и торговли края, эксперты различных региональных организаций и ведомств, будем им в этом помогать! К слову, даже летом на базе Краевого союза садоводства на проспекте Мира, 85 продолжаются бесплатные консультации. Три дня в неделю с 11.00 до 15.00 специалисты отвечают на вопросы садоводов по разным направлениям: каждый вторник юридическое сопровождение, в среду – бухгалтерское, в четверг - информационное.

ЦИФРЫ

Красноярский край занимает пятое место в стране по числу освоенных населением земельных участков, которые расположены в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществах. По данным Красноярскстата, в крае более 275 тысяч участков (треть - в Емельяновском районе). Средний размер владений — 8 соток. Причем только за последние 5 лет добавилось 19 тысяч земельных наделов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Родионов, председатель правления товарищества собственников недвижимости «Сад № 2 ЭВРЗ»:

- Сад № 2 ЭВРЗ существует с 1938 года. Так что наше товарищество – одно из самых старейших садоводств, что подтверждено документально. Территорию за это время даже приумножили: начинали с 10 гектаров, потом стало 24, и уже при мне 28,5. Места у нас замечательные, хоть и в черте города. Это отмечают все, кто здесь побывает, - и воздух особенный, и родниковый ручей есть. Растет все – слива, вишня, черешня, разные ягоды, даже арбузы! Садоводы живут дружно и активно, вместе отмечаем праздники. Сохраняем традиции и передаем их молодым поколениям.

Татьяна Носовская, председатель Местного союза координации деятельности садоводческих и огороднических объединений Березовского района Красноярского края «Березовский союз»:

- В прошлом году у нас был первый юбилей: мы отметили пять лет образования нашего Березовского союза. Праздник был замечательный – с конкурсами, деловыми играми. Мы и отдохнули, и получили новые знания. Так что союз у нас очень дружный! А проблемы стараемся решать с улыбкой. Их, конечно, хватает – в основном это вопросы по организации жизнедеятельности садоводств, вывоз мусора, электричество, противопожарная безопасность… Хочется, чтобы нас слышали органы местного самоуправления и помогали нам делом. У нас в союзе действует крепкий коллектив единомышленников, делимся друг с другом опытом, как преодолевать возникающие препятствия. В преддверии праздника всем садоводам желаю развития, поменьше проблем и хорошего урожая!