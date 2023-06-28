Петр Суворов: Задача союза – поддержка садоводов

В 2022 году в нашем регионе начал действовать новый вид государственной поддержки – субсидия на реализацию проектов, которые помогают развитию на территории края садоводства и огородничества, чтобы дачная жизнь была максимально удобной и комфортной во всех смыслах. Одним из победителей грантового конкурса прошлого года стал Краевой союз садоводства. Более полугода в рамках грантового соглашения между союзом и министерством сельского хозяйства и торговли региона работали консультационные площадки, где председатели СНТ, члены правления и простые садоводы могли получить актуальную информацию о применении действующего законодательства и ответы на все свои вопросы.

Председатель союза объединений питомниководов, садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Красноярского края «Краевой союз садоводства» Петр Суворов рассказал, что работа Союза с садоводческими товариществами продолжится и в этом году.

- Петр Иванович, консультационные площадки, организованные союзом садоводства в ноябре-апреле, вызвали большой интерес у садоводов. Чем это можно объяснить?

- Тема поддержки, развития садоводческих товариществ очень важна и нужна. На территории края более 1600 СНТ. Они разные по численности: где-то всего 50 участков, а где-то и более 1000. Если посчитать, то примерно около миллиона жителей Красноярска и Красноярского края лето проводят на своих садовых участках. А что такое садовый участок? Это не только кусок земли, где можно выращивать овощи, ягоды. Это еще и сохранение традиций: традиций возделывания различных культур, семейных традиций, воспитание любви к земле, к территории, на которой живет семья, преемственность поколений. В советский период садоводческое движение в крае было более организованное. Участки земли людям предоставлялись от организаций, предприятий, которые и решали хозяйственные вопросы. В постперестроечное время все изменилось. Накопилось много вопросов – и земельных, и бытовых. Поэтому сейчас наша задача – задача Краевого союза садоводств - выстроить вертикаль взаимодействия и поддержки всех садоводов края. Да, вопросов много, но есть сложившийся опыт решения многих проблем. Не нужно наступать на одни и те же грабли или изобретать велосипед, надо идти проверенным путем. Поэтому наши консультационные площадки и были востребованными. На них председатели СНТ, бухгалтеры, члены садоводческого актива могли напрямую задать любой вопрос специалистам. Конечно, видя такой интерес, мы решили снова принять участие в грантовом конкурсе, чтобы продолжить начатую работу.

Фото: Юлия Пыхалова

- Какие мероприятия запланированы? Это также будут консультационные площадки?

- Мероприятий много, и все они разного формата. Осенью, после завершения дачного сезона, вновь начнут работать площадки для председателей и членов правления, продолжатся занятия в клубах цветоводов и овощеводов. А сейчас проводим выездные семинары в разных территориях края, где общаемся с садоводами, отвечаем на их вопросы. Так, на прошлой неделе вместе с молодым ученым, аспирантом Красноярского аграрного университета Иваном Бондаренко мы побывали в Западной группе районов края. Поездка была насыщенной и продуктивной. В первый день посетили СНТ Большеулуйского района, которые входят в Причулымский союз садоводов. В двух СНТ - «Еловый ручей» и «Родничок» - посмотрели территорию, пообщались с людьми. Обсудили насущные вопросы, что их беспокоит, какие пожелания по организации и управлению СНТ. Рассказали о последних новшествах в законодательстве, об изменениях в ФЗ № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Отдельно коснулись мер поддержки садоводческих товариществ, которые реализует наш минсельхоз. Так, по гранту до 3 млн рублей на развитие инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ в этом году уже подведены итоги, 28 соискателей из 10 муниципальных образований края получили деньги на строительство, реконструкцию, ремонт электросетей, объектов водоснабжения, дорог. А вот в конкурсе на грант до 200 тыс. рублей еще можно успеть принять участие. Поэтому рассказали садоводам об условиях гранта, о том, что средства можно направить на покупку изделий и материалов для ремонта инфраструктуры в СНТ, а с этого года – еще и на противопожарное оборудование и снаряжение. Поговорили и о том, чем занимается Краевой союз садоводства, какие мероприятия проводит: консультации, круглые столы. У нас, например, есть программа экологического партнерства. Планируем в трех территориях края – в Железногорске, Емельяновском и Березовском районах – создать три добровольные пожарные дружины, оснастить их всем необходимым и провести обучение представителей СНТ по противопожарной программе.

Во время поездки по западной территории края провели рабочую встречу в администрации города Ачинска с председателями СНТ ачинской группы. На встрече также присутствовали заместители главы города – заместитель главы города Сергей Сетов и заместитель по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Анфимов. Обсудили широкий круг вопросов, связанных с организацией деятельности СНТ, – законодательство, полномочия и обязанности правления и председателя садоводческого товарищества, правовое обеспечение деятельности СНТ, работа ревизионной комиссии, как правильно и грамотно заключать договоры на электроснабжение или вывоз твердых коммунальных отходов. В свою очередь администрация города готова более конкретно и предметно взаимодействовать с председателями СНТ по созданию своего Ачинского районного союза. В крае все территории отличаются друг от друга, имеют свои особенности, поэтому оптимально создавать районные союзы для решения накопившихся вопросов конкретной территории. В Назарове в рабочей встрече с председателями садоводств принимал участие глава города Владимир Саар. Хочется отметить, что в Назарове очень много делают в плане поддержки садоводов. Например, в прошлом году город помог отсыпать проблемные участки дороги внутри СНТ. Более того, администрация города готова даже выделить ставку муниципального служащего, чтобы он занимался вопросами садоводческих товариществ. Практическое занятие-семинар провели и в администрации Шарыповского муниципального округа.

- Подобные поездки запланированы по всем группам районов края?

- Да, в течение лета мы проедем по всем группам районов, кроме Южного союза садоводств. Этот союз также в рамках грантового сотрудничества с минсельхозом будет самостоятельно предоставлять своим садоводам информационные услуги по вопросам их деятельности. Так что времени на отдых нет! Продолжаем проводить бесплатные консультации и в нашем офисе на проспекте Мира, 85. Три дня в неделю с 11.00 до 15.00 специалисты отвечают на вопросы садоводов по разным направлениям: каждый вторник юридическое сопровождение, в среду – бухгалтерское, в четверг - информационное.

СПРАВКА «КП»

Красноярский краевой союз садоводства на сегодняшний день состоит из 11 районных союзов: красноярские Левобережный и Правобережный союзы,Союз садоводов Кировского района, Березовский, Емельяновский, Манский, Причулымский, Дивногорский, Железногорский, Западный союз (Ачинск, Ачинский район, Назарово и Шарыпово), Южный союз (Минусинск, Минусинский и Шушенский районы). Идет работа по созданию союзов садоводов на востоке края – Канского, Зеленогорского.

Краевой союз садоводства. Фото Мирославы Демьянчук

Садоводам на заметку: сохранить свое, родное

В Краевом союзе садоводства состоялся круглый стол, где обсудили перспективы выращивания сельскохозяйственных культур, адаптированных к климатическим условиям Красноярского края.

В мероприятии приняли участие председатели СНТ, представители питомниководческих хозяйств края, представители научного сообщества, университетов, регионального министерства сельского хозяйства и торговли.

По словам Ирины Невиденко, председателя районного Союза садоводческих некоммерческих товариществ «Левобережный», один из самых часто возникающих у садоводов вопросов - наличие качественного посадочного материала, семян.

- Сложно найти хорошие саженцы. И мало мест, где их можно купить, - говорит Ирина Невиденко. - Я много общаюсь с людьми, с садоводами, и все отмечают, что даже на известных площадках в Октябрьском районе, на Мясокомбинате или Плодово-ягодной станции встречаются некачественный посадочный материал и рассада. Поэтому большое спасибо Краевому союзу садоводства за организацию семинаров, где специалисты рассказывают о сортах плодовых деревьев, овощных и ягодных культур, которые можно выращивать в садах Сибири.

Фото: Мария ЛЕНЦ

От яблок до арбузов

История сибирского плодоводства – длительная и интересная. Садоводством в Сибири занимаются более 100 лет.

- В Красноярском крае есть несколько предприятий с более чем столетней историей, - рассказывает Елена Савинич, аспирант-преподаватель Университета Решетнева. - Минусинское опытное поле было создано в 1911 году и до сих пор успешно работает. В 1904 году в Красноярске братья Крутовские, Владимир и Всеволод, заложили сад, где были выведены уникальные сорта яблонь. В 1920 году сад передали государству. В Шушенском районе, в селе Субботино, действует Шушенский плодово-ягодный сортоучасток. Его сотрудники занимаются изучением и апробацией всех сортов плодовых и ягодных культур, адаптированных для климатических условий Красноярского края. На территории Минусинской котловины и Хакасии уже в начале ХХ века с большим успехом выращивались бахчевые культуры - дыни и арбузы.

Елена Савинич перечислила перспективные сорта плодовых деревьев, рекомендованных для возделывания в наших условиях:

- В списке Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию, есть и старинные, известные сорта – Папировка, Антоновка обыкновенная, Боровинка обыкновенная, Пепин Шафранный, Мелба. Это самые распространенные сорта яблонь, которые возделываются более 50 лет. Перспективные сорта для Красноярского края – Богатырь, Белый налив, Куликовское, Хакасский Синап… Богатырь – очень крупное яблоко. Самый большой плод урожая прошлого года весил 302 грамма. Яблоня сорта Приземленное – естественный карлик, который не растет в высоту. Его достоинство в том, что не нужно принудительно формировать крону дерева. Яблоня сорта Услада с крупными плодами, хорошо переносит заморозки. Любят наши садоводы и груши выращивать. В госреестр по краю включены 12 сортов, среди них – Веселинка, Невеличка, Северянка, Сварог, Перун, Повислая. Что касается сливы, то для нашей зоны рекомендуются сорта либо красноярской селекции, либо селекции алтайской: Алтайская юбилейная, Цыганочка, Фрося, Памяти Путова.

Садовод Валерий Пирогов отметил, что практически все названные сорта яблонь испытал на своем участке.

- У нас, в Красноярске, эти сорта можно выращивать только в стелющейся форме. Они родом из Минусинска или с Шушенского участка, поэтому у нас могут вымерзать. Если садовод не знает, что такое стланцевая форма яблони или хотя бы кустовидная, то он не вырастит деревья и не получит урожай. Здесь два пути: или осваивать приземленную кустовую форму выращивания яблонь, или использовать в саду только полукультурки, которые были выведены в Красноярске, - сорт Аленушка, Фонарик, - поделился опытом Валерий Пирогов.

На любой вкус

Руководитель научно-исследовательского центра селекции и семеноводства Красноярского ГАУ Андрей Чураков познакомил садоводов с достижениями сибирских ученых и обозначил проблемы в области картофелеводства:

- Сейчас в госреестре 494 сорта картофеля, более 230 образцов принадлежит селекционерам нашей страны. Выбор большой! Но в последние годы в стране ситуация складывается таким образом, что сельхозтоваропроизводители полностью отказываются от отечественных сортов. Если в 2015 году в десятке лидеров было два отечественных сорта, Невский и Удача, то в 2022 году – вся десятка полностью иностранной селекции. У нас в крае за счет того, что есть несколько селекционных учреждений, отечественные сорта возделываются. Но есть другая проблема – сортовые посадки картофеля занимают небольшую площадь, около 23%. Все остальное - несортовые посадки или сорта, которые не внесены в госреестр. То есть люди выращивают то, что придется, что удалось достать или название понравилось. Мы ведем семеноводство по определенным сортам – Ред Леди, Ред Скарлет, Розара, Фелокс. Наш сорт Арамис, новый сорт Акрукс, который сейчас находится в испытании.

Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо наладить взаимодействие между Центром селекции и семеноводства и союзом садоводства, чтобы у садоводов была возможность покупать качественный семенной материал. Один из ветеранов красноярского садоводства Тамара Буглова обратила внимание на то, что нужно не только говорить о сортах различных культур, но и организовать обучение садоводов началам агротехники, нужно создавать в садоводствах агрономические активы.

Подводя итоги совещания, Петр Суворов сообщил, что все предложения садоводов будут учтены и на их основе сформируют программу занятий на следующий год.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Власова, начальник отдела развития садоводства и огородничества министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края:

- Семь лет назад по инициативе губернатора края было принято решение о поддержке садоводов и создана программа по возрождению инфраструктуры на территориях СНТ. За это время десятки садоводческих товариществ получили гранты из краевого бюджета, построили дороги, реконструировали электро- и водоснабжение. Два года назад правительство края приняло еще одно историческое решение: появилась новая мера господдержки по образованию председателей. Председателям СНТ приходится решать огромное количество задач и вопросов, разбираться в тонкостях законодательства. Поэтому у нас появился грант, который предоставляется союзам и ассоциациям садоводов, чтобы они могли консультировать председателей, ревизоров, членов правления и рядовых садоводов по отдельным темам.