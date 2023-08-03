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Общество3 августа 2023 4:40

Три жительницы Красноярска прошли в полуфинал Международного конкурса «Мисс Офис»

Конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья учрежден в 2010 году
Вячеслав КУИМОВ
Фото: сайт Международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Фото: сайт Международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Три жительницы Красноярска прошли в полуфинал Международного конкурса красоты «Мисс Офис». Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Кастинг прошел в краевой столице в июле. По его итогам три офисных сотрудницы прошли в полуфинал:

- Юрьева Мария (начальник отдела профессиональной подготовки из компании «РЕСО-Гарантия»);

- Герман Лилия (делопроизводитель из «РН-КрасноярскНИПИнефть»);

- Бондаренко Эльвира (секретарь руководителя из «РН-Ванкор»).

Конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья учрежден в 2010 году. Позже стартует интернет-голосование, по его итогам 30 финалисток отправятся в Москву, а уже там победительницу выберет профессиональное жюри. С 2022 года призовой фонд конкурса составляет 3 миллиона рублей.

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