Красноярские десантники отмечают День ВДВ Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 2 августа, красноярские десантники отмечают День ВДВ. Эта дата привязана к конкретному событию – 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем первые 12 десантников спрыгнули на парашютах. Прошло 93 года, попасть в элитные войска всегда было стремлением сильных и бесстрашных парней. Заслужить голубые береты.

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

Времена идут, а традиции остаются. Красноярские десантники начинают свой праздник со встречи на Поклонной горе, возле памятника Воинам-интернационалистам. Достают из шкафов свои тельняшки, покупают гвоздики и съезжаются к Троицкой церкви. Приезжают сюда и вдовы героев-десантников.

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

Памятник совсем молодому бойцу, парнишке, который олицетворяет собой всех погибших в горячих точках, был установлен как раз к этому празднику почти 30 лет назад.

По улицам катаются машины с развевающимися сине-зелено-парашютными флагами. Кстати, от купания в фонтанах красноярцы отказались много лет назад. Небезопасно это. Но к 16 часам подтягиваются в Центральный парк. Приезжают семьями. Так что праздник этот – семейный.

Давайте посмотрим, как отмечают красноярские десантниики свой праздник.

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ

no-title Фото: Мария ЛЕНЦ