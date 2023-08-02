Все под контролем!

Фото: предоставлено компанией Красноярскэнергосбыт

ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) запустило новый функционал в личных кабинетах клиентов. Теперь жители многоквартирных домов, которым энергосбытовая компания установила интеллектуальные приборы учета, смогут детально отслеживать зафиксированные «умным» счетчиком показания, а также контролировать параметры объемов и качества потребляемой электроэнергии.

Теперь на сайте Красноярскэнергосбыта в своем личном кабинете, в разделе «Приборы учета», каждый обладатель «умного» счетчика может ознакомиться с аналитикой по своему потреблению электрической энергии за любой период, в том числе с почасовой разбивкой, а в «Журнале событий» -отследить каждое изменение в работе прибора учета: было ли отключение электроэнергии, произошло ли перепрограммирование прибора учета, и даже подвергался ли прибор магнитному воздействию. Ну, и самым приятным для потребителя остается наблюдение в личном кабинете за тем, как «умный» счетчик самостоятельно, своевременно и безошибочно передает показания в ресурсоснабжающую организацию.

Немаловажно, что умные приборы учета оснащены системой самодиагностики и защищены от несанкционированного доступа. Если случится попытка взлома устройства, то пользователь обязательно об этом узнает, система выведет соответствующее сообщение в личном кабинете. В данной ситуации специалисты Красноярскэнергосбыта будут видеть ту же самую информацию и обязательно, в установленные законодательством сроки, совершат выезд на адрес клиента для проведения проверки.

«Новая система учета электроэнергии в связке с визуализацией данных в личном кабинете позволит пользователям «умных» приборов учета быть уверенными в прозрачности оказанных услуг и в правильности начислений. В целом полная замена обычных счетчиков на интеллектуальные в многоквартирных домах будет реализована в течение 10–15 лет. Но уже сегодня доступ к интеллектуальной системе учета получили более 100 тысяч наших клиентов, ак концу 2023 года мы планируем увеличить это количество минимум в 1,5 раза», - отметил исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Напомним, что Красноярскэнергосбыт реализует программу по установке «умных» приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019. ФЗ-522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Программа подразумевает замену вышедших из строя приборов учета и счетчиков с истекшим межповерочным интервалом на исключительно интеллектуальные системы учета. Также программой предусмотрена установка современных устройств там, где ранее приборы учета отсутствовали.

Напомним, что сотрудник Красноярскэнергосбыта никогда не попросит с вас денег за выполнение плановой замены счетчика, уведомление о запланированных работах вы получите по почте, а также в вашем личном кабинете клиента на официальном сайте krsk-sbit.ru.Кроме того, сотрудники ПАО «Красноярскэнергосбыт» всегда имеют при себе удостоверение. Если вы пропустили уведомление о замене прибора учета, а к вам в дверь позвонил человек, который представляется сотрудником Красноярскэнергосбыта, вы можете обратиться в справочную службу Красноярскэнергосбыта по бесплатному номеру 8 (800) 700-24-57 для проверки личности визитера.

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