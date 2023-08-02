Легенды Севера: в Красноярске прошел фестиваль северной культуры

Участница ансамбля эвенкийской песни «Тогокон»

Шаманы постарались

Вопреки прогнозам синоптиков, которые обещали в воскресный день, 30 июля, ливни и грозы, погода была очень жаркой. Изредка набегали тучки и накрапывал дождик. Гости фестиваля, а их собралось более двух тысяч, нашли себе занятие по душе – кто-то выбирал сувениры на ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, кто-то участвовал в мастер-классах по живописи и изготовлению кукол-северянок или спортивных соревнованиях, а кто-то просто пританцовывал у сцены.

На фестивале можно было заглянуть в настоящий чум

- Не нравятся мне тучи, как бы дождь не разошелся, - поделилась опасениями одна из участниц праздника.

- Да ты что! Посмотри, сколько здесь собралось шаманов! Погода точно будет хорошей! – заверил ее спутник.

- Когда идет дождик, он очищает нас, смывает все грехи, болезни. Но деньги не смывает! Наоборот, их становится больше, - подбадривал зрителей ведущий MC Tungus.

На ярмарке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства

За музыкальную атмосферу праздника отвечал ансамбль эвенкийской песни «Тогокон».

- Мы приехали на фестиваль из Байкита. Уже 35 лет поем традиционные народные северные песни и на русском, и на эвенкийском языках, - говорит Татьяна Грошева, художественный руководитель ансамбля. – В нашей копилке уже два песенных диска, которые нам помогла выпустить компания «Роснефть». Мы невероятно рады, что приехали на фестиваль. Он собрал всех бывших жителей Эвенкии, которые переехали сюда, в столицу края. Мы встретили своих друзей из Байкита, Ванавары и Туры. Мы сами с удовольствием не только выступили, но и поиграли в наши национальные игры.

- У вас очень красивые национальные костюмы? Сами шьете?

- Женские костюмы для участниц специально сшили мастера. А я шью костюмы себе сам. Это парка из выделанной кожи оленя, - показывает вокалист ансамбля Юрий Каянович. - А это бакари – специальные высокие сапоги из меха оленя. Их носили только мужчины по глубокому снегу и когда ездили на оленях, чтобы не замерзали колени. Кстати, в такой одежде не только не замерзнешь, она еще и от жары спасает.

Ювелирная работа - расшитые бисером вещи

Традиции и современность

Несколько десятков художников-участников конкурса стрит-арта «Краски Севера» на глазах прохожих и гостей фестиваля расписывали специальные кубы картинами на северные темы. Олени, чумы, бубны, северные красавицы… Чего здесь только не было!

Валерия Хлыстова за работой

Валерия Хлыстова учится в гимназии №10 и занимается в художественной школе «Открытая студия».

- Смотрите, вот здесь на моей картине олени, человек в национальном северном костюме, собака, - рассказывает о своей работе девушка. - Это своеобразная стилизация, олицетворение быта, повседневной жизни человека на север. Все участники придумывали сюжеты своих работ сами, более того – мы отправляли эскизы на рассмотрение организаторам фестиваля, и они уже выбирали наиболее удачные. Участвую в конкурсе для своего интереса, мне хочется получить новый опыт.

Готовая картина Валерии Фото: Светлана ЮДИНА

Иду дальше, мое внимание привлекает необычная пара художников в национальных костюмах.

Художники за работой Фото: Светлана ЮДИНА

- Не могу пройти мимо вас! Так колоритно – пишете картину, да еще в костюмах!

- Это неслучайно! Мы не только пишем картину, но еще и принимаем участие в дефиле в национальных костюмах. Мы с мужем – долганские художники-дизайнеры и часть большой долганской семьи. - рассказывает Юлия Поротова. - Нас всего около семи тысяч человек, и только около тысячи – носители языка и культуры. В основном, это старейшины люди в возрасте. Поэтому важно передавать знания молодым поколениям. Среди наших подписчиков в соцсетях не только долгане, но и представители других национальностей, и все интересуются нашей культурой.

Прохожие завороженно следили за работой художников

На фестивале Юлия и Евгений представили одну из своих работ – «Охотник и жена». Цветовая гамма традиционная нганасанская – черный цвет, киноварь и охра. По сюжету это история любопытной жены, которая лезет не в свое дело.

- Однажды жена подумала: «Почему это только муж охотится, рыбачит, я тоже могу!». Женщина нарушила традиционное табу, и за это была наказана слепотой, - поясняет мне сюжет картины Евгений. – Здесь изображены два профиля – мужской и женский. Видите: у мужчины лук, а рядом с женщиной олень.

- Что же получается – на охоту женщине нельзя? Чем тогда она занимается?

- При традиционном укладе женщина занимается очагом, поддержанием огня, воспитанием детей, шитьем, ремонтом одежды… Нарушила табу – лишилась зрения. Тогда позвали шамана, который сказал, что ей сможет помочь только священный белый олень. Настоящий север заключается в удивительных, порой страшных историях, в фольклоре. Есть север картинный, а есть –живой, строгий, суровый…

Юлия и Евгений Поротовы Фото: Светлана ЮДИНА

Разговор с Евгением и Юлией нам пришлось прервать на полуслове: их позвали на репетицию дефиле. Но картину ребят вы можете увидеть и сейчас, арт-объекты будут стоять на набережной до конца августа.

Еще один сюжет картин - красавицы северянки и умелые охотники

Олень – это жизнь

Впечатленная легендой, которую мне рассказали художники, я отправилась на другую локацию. Там невысокие, хрупкие женщины пытались забросить веревку на шест.

- Это кидание маута на хорей - традиционная игра эвенкийских оленеводов, - объяснила мне Надежда Шилова, которая приехала из Эвенкии. - Веревка-аркан – приспособление для ловли оленей. Есть такое понятие у северных народов аргиш – обоз из нескольких запряженных в нарты оленей. Когда надо сделать аргиш, необходимо поймать оленей. Вообще олень для северных народов – это все, это жизнь: и друг, и пища, и транспорт, и дом. Нас с детства приучали к этой философии и учили, в том числе, метанию маута на хорей, чтобы мы умели управляться с оленями. Так что женщина тоже может ходить на охоту. Она хранительница очага, смотрит за стадом, но в свободное время может поохотиться и порыбачить, если хочется!

- Мы очень рады, что проводят такие фестивали, - вступает в разговор Людмила Хутокогир. – Конечно, путь от Эвенкии до Красноярска не близкий. Но здесь мы можем увидеться, пообщаться. Сегодня на этой площадке мы встретили очень много знакомых!

Площадка фестиваля - возможность пообщаться и приобщиться к традициям и культуре северных народов

Красота и талант

Мастер-класс по северным танцам для гостей фестиваля провела Алима Готовын – студентка третьего курса Восточно-Сибирского государственного института культуры. Девушка – обладательница гран-при конкурса «Краса Севера», вице-мисс Межнационального конкурса красоты и талантов «Азия Сибирь 2022».

Алима Готовын проводит мастер-класс по северным танцам

- Я родом из Бурятии, но переехала к мужу в Красноярский край. Он по национальности эвенк, а я – сойотка. Занимаюсь песенно-танцевальным творчеством эвенкийского народа. Это все из-за любви, - смеется Алима. – Влюбилась, заинтересовалась эвенкийской культурой, начала писать научные статьи, лекции. И в своих танцах я передаю зрителям любовь – любовь к северной природе, красоту северного мира. Каждый танец можно «прочитать», это отдельная история. Есть движение, которое обозначает нерпу, северное сияние. Своими танцами я показываю экзотику, самобытность малочисленных народов Севера.

НАША СПРАВКА

Организаторами фестиваля северной культуры выступили «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «Восточно-Сибирская нефтегазова компания» - добывающие предприятия «Роснефти» в Красноярском крае. Поддержка коренных малочисленных народов Севера для сохранения их национальной культуры, привычного образа жизни и улучшения бытовых условий является одним из значимых направлений деятельности компании в регионах присутствия. В Эвенкийском районе края проживают более 20 коренных национальностей. Предприятия «Роснефти» ежегодно оказывают помощь отдаленным поселкам и родоплеменным общинам, благодаря чему коренные жители сохраняют традиционный уклад жизни.

Фото предоставлены организаторами фестиваля